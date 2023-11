Russo (Cisl): “Accordo Regione WeBuild segnale positivo”

– «L’accordo tra la Regione e WeBuild è un segnale molto positivo per la Calabria», scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl calabrese. «Va – prosegue il sindacalista – nella direzione da noi auspicata. Come Cisl, infatti, abbiamo sempre sostenuto l’importanza della contrattazione d’anticipo con le imprese, per focalizzare anzitempo il fabbisogno di maestranze ai fini della realizzazione delle opere e per preparare il personale attraverso una formazione adeguata. Questa è la strada giusta anche per utilizzare in maniera efficace i fondi disponibili, e a volte male impiegati, per l’acquisizione di nuove competenze. Servono vere politiche attive per il lavoro.

La Cisl chiede che si istituisca subito un tavolo di confronto per definire tempi, percorsi e strumenti finalizzati a fare fronte comune per arginare ogni tentativo di infiltrazioni criminali. A tale scopo abbiamo proposto già da tempo agli amici di Cgil e Uil un accordo istituzionale quadro, da sottoscrivere insieme a istituzioni e organizzazioni datoriali, su legalità, sicurezza e tracciabilità della spesa pubblica, nello spirito di operare ogni sforzo possibile a sostegno della corretta realizzazione degli investimenti necessari alla ripresa. Era stata anche redatta una bozza, mai firmata. Ora, in presenza di una nuova fase che ci auguriamo porti, come auspicato, alla creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro per maestranze formate per la costruzione di importanti infrastrutture, la Cisl ripropone questa idea che – conclude il Segretario della Cisl regionale, Tonino Russo – può costituire un segnale concreto e una scelta operativa nella direzione della legalità e dello sviluppo».