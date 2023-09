Emergenza migranti, Radicali Italiani: “Incardinare nuova operazione ‘Mare Nostrum’ per evitare il collasso”

“Di fronte al sostanziale disinteresse e rimozione del governo rispetto a quanto accadendo a Lampedusa, ci pare che l’unica proposta ragionevole per impedire il collasso delle strutture di accoglienza l’abbia fatta il sindaco dell’isola, Filippo Mannino: incardinare una nuova operazione “Mare Nostrum”, con le navi della Marina militare che soccorrono i migranti e li trasportano direttamente nei centri di accoglienza in Sicilia e Calabria. Di fronte al fallimento della gestione del problema da parte del governo di Giorgia Meloni – si e’ passati dall’ evocazione del “blocco navale” al finanziamento senza condizioni dell’autocrate tunisino Saied e della sedicente “guardia costiera libica” – ricordiamo che e’ sempre disponibile in rete la proposta di legge d’iniziativa popolare “Ero Straniero”, promossa da Radicali Italiani e da tante associazioni e depositata alla Camera dei Deputati con oltre 90.000 firme in calce il 27 ottobre 2017. Rivolgiamo un appello a tutti i membri del Parlamento affinche’ si possa recuperare quella proposta, che delinea un ragionevole processo di integrazione dei migranti nella societa’ italiana, unica alternativa allo sfascio attuale”.

Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino-Segretario Radicali Italiani-Igor Boni-Presidente Radicali Italiani-Giulia Crivellini-Tesoriera Radicali Italiani Comunicazione Radicali Italiani.