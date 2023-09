Ambiente, Furgiuele (Lega): “Pieno sostegno alla nomina di Errigo”

“Il Generale Emilio Errigo sarà il nuovo commissario per il sito d’interesse nazionale di Crotone. Il relativo Dpcm di nomina è stato siglato e bollinato. Errigo avrà la fondamentale delega per coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di Crotone, Cassano e Cerchiara. Estremamente compiaciuto per una nomina che ho sostenuto e auspicato, anche con vibrate iniziative parlamentari. La figura del commissario alla bonifica deve essere autonoma e veloce. Ora bisogna correre verso la meta della dignità territoriale. Il compito del commissario è di vitale importanza per lo sviluppo dell’area pitagorica che non ci si può permettere altre distrazioni. Per questo va sostenuto con azioni mirate alla soluzione dei problemi. Al generale Errigo il mio più vivo augurio di buon lavoro. Al viceministro Vannia Gava un ringraziamento sincero per la collaborazione e l’impegno profuso nella direzione di questa nomina”.

Così il deputato calabrese e vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele.