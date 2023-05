Viadotto crollato in Calabria a Longobucco, vertice al Ministero: “Accelerare approfondimenti”

L’Anas mandera’ un delegato da Roma in Calabria per velocizzare gli approfondimenti e le misure da adottare in conseguenza del crollo del ponte di Longobucco, e per migliorare la viabilita’ nel tratto Sila-mare. E’ questo – secondo quanto rende noto un comunicato – l’esito di un primo incontro tenutosi al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, l’onorevole Domenico Furgiuele, i sindaci calabresi di Longobucco Giovanni Pirillo e di Mirto-Crosia Tonino Russo e il commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno. Presenti in videocollegamento l’ad di Anas Aldo Isi e di tecnici del Mit .

Nel corso della sessione di confronto odierna si e’ lavorato anche all’aggiornamento del Progetto Pinqua da 98 milioni di euro per Lamezia Terme; ha partecipato in call l’assessore comunale Francesco Stella. “C’e’ chi lavora, come la Lega, e chi fa polemiche, come il M5S che non perde occasione di parlare inutilmente al limite del ridicolo” ha detto la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente e Lavori pubblici.

“Affermare – ha aggiunto – che ‘Salvini lascia Longobucco in isolamento e che dal governo arrivano solo propaganda e nessun provvedimento’, e’ pura strumentalizzazione da parte di chi, pur essendo stato per anni al Mit non si e’ reso conto di nulla e non ha mosso un dito per il territorio calabrese, contrariamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che e’ gia’ intervenuto in maniera concreta. ‘Lunedi’ il primo sopralluogo di Anas per quantificare la spesa’, queste – dice Minasi – le rassicurazioni del vicepremier a margine del vertice con i sindaci calabresi di Crosia, Antonio Russo, e Longobucco, Giovanni Pirillo, Anas e i tecnici del Mit, per fare il punto della situazione dopo il crollo del ponte del 3 maggio scorso. Rispediamo, quindi, al mittente le inutili polemiche di quella politica che si e’ dimostrata inconcludente”.