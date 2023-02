Flai Cgil Calabria su atto intimidatorio a Calabria Verde: “Nel mirino il lavoro nella Regione, indagare a fondo”

“Un gesto allarmante e sul quale è necessario indagare a fondo. Il mondo del lavoro non può essere ancora una volta violato e intimidito”. La Segretaria Generale Flai Cgil Calabria Caterina Vaiti commenta così il ritrovamento di una bottiglia contenente benzina e un innesco all’esterno di un’autovettura di servizio di Calabria Verde.

“Da parte della Flai Cgil va la massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici, oltre che all’azienda stessa impegnata in uno dei settori più delicati e strategici per il nostro territorio”, afferma Vaiti che aggiunge: “

“Non sappiamo se si tratti di una bravata o di un segnale da parte della criminalità organizzata. Ci chiediamo -aggiunge la Segretaria – se la nuova direzione dell’azienda stia toccando punti nevralgici o stia calpestando i piedi a qualcuno e ci aspettiamo che gli inquirenti vadano a fondo nella questione”.

“Il 2023 è appena iniziato ma è già puntellato di intimidazioni a realtà lavorative, la maggior parte delle quali si trovano proprio in Calabria. Una terra che già arranca e fatica ad affrontare una carenza occupazionale importante, non può e non deve – conclude Caterina Vaiti – fare anche i conti con le mire della criminalità organizzata”.