Infrastrutture Calabria, Furgiuele (Lega): “Grazie a Salvini pronti quasi 263 mln per trasversale delle Serre”

I 263 milioni per la trasversale delle Serre ci sono, sono pronti per essere impiegati a favore di una infrastruttura viaria di fondamentale importanza per la Calabria. Anche la Corte dei Conti ha recepito favorevolmente la delibera Cipess approvata lo scorso dicembre.

È un grande risultato da ascrivere al governo e in particolare al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti di un’ arteria stradale dall’importanza strategica.

Infatti la trasversale consentirà collegamenti rapidi tra le coste jonica e tirrenica, ma soprattutto rianimerà il tessuto sociale ed economico dell’entroterra che sta pagando un enorme prezzo all’inerzia di chi poteva e doveva attivarsi già tanti anni fa per far partire un cantiere così importante.

Un grazie al ministro per il lavoro profuso, e per aver sempre accolto le istanze di un territorio nobile che mi sono premurato di sottoporre alla sua attenzione. La speranza di una viabilità migliore per quanto concerne le Serre, e non solo, adesso è un impegno certo, sulla cui realizzazione vigileremo con assiduità, e spingeremo con la passione per i cantieri che ci anima”.

Lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.