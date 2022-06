813 guariti e 2 morti da Covid-19 in Calabria: scendono i contagi (+492)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.131.365 (+1.985). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 391.359 (+492) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 24,79%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 34.970 (-323 rispetto a ieri); di questi, 34.803 sono in isolamento (-322 rispetto a ieri), 163 ricoverati (-1 rispetto a ieri), e 4 in rianimazione. Nella giornata di oggi si registrano 813 guariti, che portano il numero complessivo a 353.771, e 2 morti, per un totale di 2.618 deceduti.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.828 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.775 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57.029 (56.715 guariti, 314 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24.202 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24.155 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 78.696 (77.587 guariti, 1109 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.210 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.784 (39.552 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.100 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.056 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 141.109 (140.330 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.964 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.955 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.789 (37.618 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.