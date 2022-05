Saccomanno (Lega): “Il ricordo del passato per mancanza di idee per il presente ed il futuro”

“Ringrazio la simpatica Viviana Minasi per avermi consentito di affrontare un tema così importante come quello dell’Ospedale della Piana. Prendo atto, comunque, che non mi sembra che il Comitato che Ella rappresenta o è vicina abbia grandi idee, se richiama una posizione tenuta nel lontano 30 agosto 2013! In quel periodo è stata fatta una battaglia per porre al centro della Piana l’Ospedale denominato, appunto, della Piana, ma per motivi diversi e strani atti questo è rimasto collocato nell’attuale zona, con pagamento di centinaia di miglia di euro, dinnanzi ad un terreno della regione, posto tra Gioia Tauro e Rizziconi, che non sarebbe costato nulla”. È quanto si legge nel comunicato di Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega.

“Dopo quasi 10 anni – prosegue – la Lega che rappresento ha chiesto pubblicamente di sapere le ragioni di un silenzio incomprensibile che non aveva consentito nemmeno la posa della prima pietra. Grazie a questo intervento, molto probabilmente, sono stati, dopo qualche giorno, consegnati i lavori. Ed, invece, di esultare, come ha fatto la Lega e Forza Italia, per tale importante notizia, si rincorre un passato che, certamente, fa onore a chi, pur essendo convinto di una posizione che ha difeso sino alla fine, si è poi battuto perché la diversa soluzione fosse attuata. Quindi, con un passo indietro nell’interesse della costruzione dell’Ospedale della Piana di rilevante importanza per tutto il territorio. Una superiorità culturale e programmatica che appartiene a pochi. Io mi sarei chiesto, da una giornalista attenta e capace come la collega Minasi, perché son decorsi 10 anni inutilmente, cosa abbia fatto la Giunta Oliverio nei 5 anni di reggenza della regione, come si sia mossa la giunta comunale con il sindaco Ranuccio, come mai in circa 10 anni il Comitato non è riuscito ad ottenere quasi nulla! Forse queste domande sarebbero state più appropriate ed interessanti. Ma, non importa. La Lega, indipendentemente da ciò, continuerà la sua battaglia di realizzazione delle opere ed, in particolare, nel sistema sanitario, sempre nell’interesse di tutti i cittadini. Certo è che, però, tali accadimenti hanno dimostrato che forse per vedere alla luce l’Ospedale i palmesi dovrebbero sostenere il centro destra ed il sindaco Barone, l’unica coalizione che, allo stato, potrà portare, come è accaduto, a risultati positivi. Una riflessione questa che giro, con simpatia, alla collega Minasi ed ai cittadini di Palmi, che, forse, meriterebbero maggiori e corrette notizie ed una riflessione più attenta ed approfondita. Per raggiungere le mete difficili bisogna prendere il miglior treno! Ed, in questo momento, vi è solo quello del centrodestra!”, conclude Saccomanno.