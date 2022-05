Cisl, Mancuso: “Sbarra alla guida motivo di orgoglio Calabrese”

“Avere un calabrese alla guida di una grande organizzazione sindacale come la Cisl è motivo di orgoglio, ma anche di incoraggiamento, in uno dei frangenti più difficili per il Paese e l’Occidente, per l’azione che Giunta e Consiglio regionale della Calabria stanno mettendo in campo col proposito di risolvere questioni fondamentali per lo sviluppo sostenibile. A Luigi Sbarra, confermato nel prestigioso ruolo di segretario generale della Cisl, le congratulazioni mie personali e del Consiglio regionale che mi pregio di rappresentare”