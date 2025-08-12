Francesco Morabito confermato nello staff tecnico della Dierre

Definirlo solamente un Preparatore Fisico è riduttivo. “Mental Coach” potrebbe avvicinarsi alla sua figura, ma anche questa etichetta non basta: Francesco Morabito è un uomo di pallacanestro a tutto tondo, sempre attento alle esigenze tecniche, fisiche e mentali del gruppo Dierre.

Pronto a lavorare fianco a fianco con il nuovo Head Coach Francesco Inguaggiato e l’Assistant Coach Filippo Marcianò, Morabito porterà tutta la sua esperienza e competenza per contribuire al successo della squadra.

Nato a Reggio Calabria nel 1979, Morabito è laureato in Scienze Motorie presso l’Università ISEF Statale di Roma e dal 2011 opera anche come Osteopata. È un punto di riferimento assoluto per lo sport reggino, ereditando la passione per la pallacanestro dal padre Pasquale, pioniere del basket cittadino e storico dirigente della Cestistica Piero Viola.

Ha già collaborato in passato con gli staff tecnici della Viola in prima squadra, sia in Serie A1 che in A2, affiancando allenatori del calibro di Tonino Zorzi e Paolo Moretti.

Un fuoriclasse e una persona con la “P” maiuscola

La Dierre è orgogliosa di avere nel proprio team un professionista così completo, una figura imprescindibile per la crescita sportiva e umana della squadra. Francesco Morabito non è solo competenza e dedizione, ma anche valori, leadership e un legame indissolubile con il territorio e la pallacanestro.