Il primo weekend di marzo è Coppa delle Nevi: sabato 4 e domenica 5 la 21^ edizione

E’ tutto pronto a Laino Borgo per la Coppa delle Nevi, l’evento automobilistico tra i più attesi dagli amanti delle quattroruote, giunto alla sua 21^ edizione. Organizzato da Asa Castrovillari in collaborazione con Aci, sarà l’evento principe del primo weekend di marzo, che si muoverà a partire dalle ore 15 da Laino Borgo, non nuovo nella sensibilità verso manifestazioni sportive.

Si dice soddisfatto lo stesso sindaco, Mariangelina Russo, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa organizzata dal presidente di Asa Castrovillari, Massimo Minasi: “Sono davvero felice di accogliere questo nuovo evento sportivo nel nostro borgo – ha dichiarato la Russo – dal momento che, come territorio, siamo sempre stati aperti verso lo sport, come dimostra il grande successo riscontrato negli ultimi anni con il rafting ed il ciclismo. Siamo pronti, ora, a vivere questa nuova esperienza avvicinandoci al mondo dei motori, per far conoscere il borgo, il territorio e l’accogliente comunità”. Un’emozione, questa, condivisa anche dal sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, plaudendo alla manifestazione che passerà anche dal suo Comune.

La giornata di domani, sabato 4 marzo, sarà il momento per accogliere i piloti e i festeggiamenti che coinvolgeranno l’intero borgo. Le automobili, fino alle ore 17, saranno radunate nei pressi del Municipio; alle 18, invece, i riflettori saranno puntati sulla Prova Entry Stage collocata nell’area mercatale del Comune; dalle 19.30, spazio alle bontà enogastronomiche del territorio attraverso la degustazione di prodotti tipici, come il fagiolo poverello bianco, presidio Slow Food, a cura proprio della Condotta Slow Food Valle del Mercure – Pollino.

Il cuore dell’evento, però, sarà concentrato nella giornata conclusiva di domenica 5 marzo, data in cui le auto storiche, partendo dal Municipio di Laino Borgo, percorreranno le strade di Laino Castello, Mormanno, Rifugio Fasanelli di Rotonda, Viggianello e Castelluccio. L’ultima tappa sarà anche teatro della premiazione, all’Hotel San Raffaele, prevista per le ore 16.