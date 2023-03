Cosenza Pallanuoto, in serie A2 la femminile ad Anzio contro Castelli romani; in serie C la maschile contro la Guinnes di Catania

Doppia trasferta per la Cosenza pallanuoto. In serie A2, la capolista bruzia deve incontrare, ad Anzio, la squadra dei Castelli romani. Arbitra la partita Alessandro Carrer. “Il primo round è finito, il bilancio è positivo, sette vittorie su sette. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, ci aspetta il girone di ritorno e sono felice di entrare nel “secondo round” al top”, afferma la forte giocatrice Koide Miku. “Da adesso in poi affronteremo una battaglia dietro l’altra, l’attenzione e la concentrazione dovranno essere maggiori, dovremmo ridurre gli errori al minimo, perfezionare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, lavoreremo tutti insieme e faremo del nostro meglio per ottenere buoni risultati. Domenica sarà importante essere molto attente in difesa, l’obiettivo rispetto alla partita di andata”, spiega la giocatrice di mister Fasanella. “Sarà sicuramente importante migliorare l’aspetto difensivo per quanto riguarda le espulsioni: ci hanno penalizzato molto perché abbiamo subito passivamente il loro gioco offensivo molto dinamico”, ha voluto enfatizzare Koide. La partita avrà inizio alle ore 13.

In serie C, invece, gli atleti di mister Manna affronteranno alle ore 13.30, nella piscina “Francesco Scuderi” di Catania la Wp Guinnes per la quarta giornata del girone d’andata. “Questo sabato, a Catania contro la Guinness, vogliamo riconfermare il trend positivo di queste prime tre giornate”, ha ribadito prima dle match il giocatore Mauro Cacciola. “Sarà importante fare un’ottima partita imponendo il nostro gioco e mantenere alta la concentrazione e il ritmo, l’obiettivo è di continuare a crescere partita dopo partita in modo di riuscire a dire la nostra in questo campionato di Serie C Siciliano anche e soprattutto in trasferta”, le sue parole.