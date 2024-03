La Riviera Cristallina e il liceo “Mazzini” di Locri uniscono le forze per promuovere l’educazione e le opportunità

La Riviera Cristallina è lieta di annunciare una partnership senza precedenti con il rinomato Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nella missione della Riviera Cristallina di creare opportunità di apprendimento e crescita per i giovani della nostra regione.

Iniziando il 4 Aprile 2024, la Riviera Cristallina offrirà un corso di formazione innovativo ai talentuosi studenti del Liceo Mazzini. Questo corso mira a preparare gli studenti per il mondo reale, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per prosperare in un’industria turistica sempre più competitiva.

“Questa partnership è una grande opportunità per i nostri studenti”, ha dichiarato Francesco Sacco, Preside del Liceo Mazzini. “Siamo entusiasti di collaborare con la Riviera Cristallina per offrire ai nostri ragazzi un’esperienza educativa unica che li preparerà per il futuro.”

Parallelamente al corso per gli studenti, la Riviera Cristallina avvierà anche una serie di corsi di formazione per le aziende aderenti al progetto. Questi corsi offriranno agli imprenditori locali l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per crescere e avere successo nel settore turistico in continua evoluzione. Inoltre, le aziende partecipanti avranno la possibilità di essere incluse nei pacchetti turistici che la Riviera Cristallina inizierà a commercializzare a fine maggio 2024 con il rilascio della versione Alpha del proprio sistema di prenotazione, così come di essere incluse nel sistema di Geofencing che verrà lanciato a metà maggio.

“Questa partnership rappresenta un passo significativo verso la nostra missione di promuovere lo sviluppo socio-economico della nostra regione”, ha dichiarato Filippo Strano, Fondatore e CEO della Riviera Cristallina. “Siamo grati per l’opportunità di lavorare a fianco del Liceo Mazzini e dei nostri partner aziendali per creare un futuro luminoso per la nostra comunità.”

La Riviera Cristallina e il Liceo Mazzini sono entusiasti di collaborare per fornire ai giovani e agli imprenditori locali le risorse e le opportunità necessarie per prosperare in un mondo sempre più dinamico e competitivo.