Disabilità e lavoro ‘Un cambio di prospettiva’: a Reggio il seminario promosso dalla Coop. Libero Nocera

‘Inclusione lavorativa e disabilità – Un cambio di prospettiva’. E’ il tema scelto dalla Cooperativa sociale Libero Nocera per discutere di inclusione ed inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Il seminario informativo, aperto al pubblico, si terrà lunedì 24 luglio dalle ore 9:30 presso i locali di via Tirrenica Archi del ‘Touchè Lounge Club’ a Reggio Calabria.

All’incontro rivolto alle famiglie e a tutti coloro che operano nel terzo settore, parteciperanno il presidente della Cooperativa L. Nocera Gaetano Nucera, l’assessore del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino, lo psicologo e psicoterapeuta prof. Giovanni Giacobbe, la presidente dell’ass. ‘Insieme per la disabilità’ dott.ssa Immacolata Cassalia, il presidente G.I. Unindustria Calabria Umberto Barreca ed il consulente del lavoro dott. Domenico Chirico.

L’incontro verrà moderato dal giornalista Vincenzo Comi, direttore di CityNow.it.

Il seminario è realizzato nell’ambito del progetto “Insieme per l’inclusione” – Avviso pubblico “Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate – PON METRO 2014 – 2020 Asse 3 Servizi per l’inclusione.

Essere inclusivi significa permettere a tutti di esprimere al meglio il proprio potenziale e valore, dando la stessa possibilità di partecipare e contribuire, indipendentemente dalle caratteristiche personali.

In Italia la legge prevede l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ed impone a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti, di riservare una quota delle proprie assunzioni ai soggetti disabili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.

Tuttavia spesso e volentieri non si riesce a garantire il pieno riconoscimento dei diritti e delle capacità della persona.

L’inserimento delle persone fragili all’interno del mondo del lavoro è un gesto di civiltà necessario.

In Calabria ancora oggi non esiste una sensibilità diffusa su questo tema, e si hanno ancora pochi avviamenti di persone con disabilità rispetto a quelli che potenzialmente si potrebbero avere.

L’auspicio è che le famiglie abbiano maggiore fiducia nel proporre ai propri cari percorsi di accompagnamento e inserimento al lavoro, perché questi possono rappresentare importanti opportunità alle persone fragili, garantendogli al contempo anche un’emancipazione anche economica.

L’incontro, sarà dunque l’occasione per approfondire le leggi che regolamentano l’inclusione lavorativa delle persone disabili, gli strumenti e le opportunità esistenti per il loro inserimento.