Cinquant’anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace: il MArRC celebra la chiusura dell’anniversario con una mostra

I Bronzi di Riace, icone del territorio e capolavori del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, saranno protagonisti della grande mostra che sarà inaugurata domani 20 luglio, alle ore 18.00, nel magnifico spazio di Piazza Paolo Orsi, al MArRC.

Un percorso espositivo multimediale per ripercorrere mezzo secolo di storia dal ritrovamento dei due “Eroi venuti dal mare” il 16 agosto 1972.

“I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia” è il titolo dell’esposizione curata dal direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Uno straordinario viaggio raccontato attraverso immagini, video e documenti: Riace e Firenze, poi Roma e l’acclamato rientro a Reggio Calabria.

«Dalla scoperta ai restauri, dalle esposizioni agli studi scientifici: mezzo secolo di storia dei Bronzi di Riace, raccontata in una mostra – commenta Malacrino. Abbiamo lavorato con passione a questo progetto espositivo, con un lungo lavoro di ricerca per celebrare questi due capolavori dell’arte greca, ormai simbolo di tutto il territorio calabrese. Ringrazio RAI Teche per la documentazione video e in particolare il gruppo del Customer Service: la dirigente Carla Consalvi, il funzionario Francesca Cadin e il dott. Matteo Chiocchi per la dedizione e disponibilità dimostrata. La mia gratitudine va anche all’arch. Claudia Ventura e all’arch. Giuseppina Cassalia per avermi supportato nel tradurre un’idea in un suggestivo percorso espositivo, perfettamente realizzato da Blu Ocean».

All’inaugurazione sono stati invitati vari rappresentanti istituzionali, tra cui la Vicepresidente della Regione Calabria, Giusy Princi; il Sindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace; e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

Gli appuntamenti di domani al MArRC continueranno fino a sera con il secondo appuntamento delle “Notti d’Estate al MArRC”. Il Museo resterà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30). Dalle 20.00 il prezzo del biglietto sarà di soli 3 euro, maggiorato di 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023).

Alle 20.30 appuntamento con i “Piccoli archeologi al MArRC”, la simulazione di uno scavo archeologico per i bambini e le loro famiglie che in questa occasione si svolgerà in sala conferenze. Alle 21.00, sulla spettacolare terrazza del Museo, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria condurrà la presentazione del volume “Presente Infinito”, con foto di Armando Perna e testi di Ottavio Amaro e Marina Tornatora.