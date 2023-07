Forza Italia e l’iniziativa a Villa San Giovanni, Occhiuto: “Provincia di Reggio avrà maggior numero di interventi”

“Sono fermamente convinto, che alla fine del mio mandato di governatore di questa Regione, se si dovesse fare una contabilità degli interventi che il Governo regionale avrà fatto nelle singole province, la provincia di Reggio sarà quella destinataria del maggior numero di interventi”.

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto intervenendo a Villa San Giovanni all’iniziativa di Forza Italia dedicata al ponte sullo Stretto, “Forza dell’Italia, chiave nello sviluppo del Mediterraneo”.

“Non perché abbia un rapporto di simpatia e amicizia con Cicco (Francesco Cannizzaro) e con i dirigenti politici di questa provincia, ma perché io sono convinto che se c’è una parte della Calabria che può essere, davvero, il motore di sviluppo di tutta la Regione, questa è la provincia di Reggio. In questo territorio è localizzata la prima struttura logistica d’Italia, che è Gioia Tauro, il primo porto d’Italia con un’area retroportuale che dovrà essere l’area dove si attraggono investimenti da parte di società nazionali e multinazionali. Spero che nel mese di settembre si sia una grande, bella notizia, riguardo ad investimenti di multinazionali importanti, nell’area di Gioia Tauro”.

“Avete i Bronzi di Riace, che sono l’attrattore culturale più importante, non solo della Calabria, ma dell’intero Paese – ha aggiunto – che dovremmo valorizzare per farlo diventare ancor di più un attrattore culturale per l’intero Paese. Avrete il ponte sullo Stretto che non è solo un’opera di straordinaria importanza, dal punto di vista ingegneristico, ma è anche un altro attrattore di nuovi investimenti culturali”. Sull’aeroporto dello Stretto Occhiuto ha sostenuto che “se c’è un ambito nel quale, da qui a qualche mese, sarà più evidente il successo e la qualità del Governo regionale, quell’ambito sarà quello dell’aeroporto di Reggio. Stiamo lavorando per togliere le limitazioni e con importanti vettori per investire su questo aeroporto. Abbiamo avviato una procedura negoziata con il sostegno dell’Enac, per trovare una compagna che faccia i tre voli stabiliti su Reggio e poi anche di più”.