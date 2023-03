Siderno celebra la figura di Pasquale Misuraca

L’Amministrazione Comunale di Siderno ha organizzato, venerdì 31 marzo, delle manifestazioni per celebrare e far conoscere la figura del dott. Pasquale Misuraca, medico a Siderno nel secolo scorso che si è reso promotore di iniziative di alto valore morale, culturale e sociale tra le quali, l’istituzione di un “Campo di lavoro”, del “Servizio Civile Internazionale” in occasione della terribile alluvione del 1951 che ha colpito tutta la costa Jonica reggina riuscendo a realizzare un ponte sul Torrente San Filippo, una Scuola in contrada Donisi e un centro Sociale in contrada Mirto.

Il Programma prevede:

*Ore 10:45* – Aula Magna dell’I.I.S. “G. Marconi”

Saluti istituzionali

– Mariateresa Fragomeni, Sindaco della Città di Siderno;

– Visione del documentario inedito dal titolo “Il medico a cavallo” di Pasquale Misuraca.

Dialogheranno con gli alunni:

– Francesca Lopresti, Assessore alla Cultura del Città di Siderno;

– Pasquale Misuraca, autore del documentario;

– Alexandra Zambà, produttrice del documentario.

Saranno presenti gli alunni delle Scuole Superiori di Secondo grado. “G.Marconi”, Liceo Artistico “Pitagora” , Liceo delle Scienze Umane “G.Mazzini” e IPSIA.

*Ore 16:45* – Sala Consiliare del Palazzo Comunale

– Proiezione del documentario alla presenza delle Associazioni Culturali della Città di Siderno a cui seguirà dibattito.