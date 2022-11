Il Comitato “Locride per la Pace” promuove manifestazione davanti alla Cattedrale il 3 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Comitato “Locride per la Pace” promotore, insieme all’Assemblea dei Sindaci della Locride e al Vescovo della Diocesi Locri – Gerace, della manifestazione per la PACE di sabato 3 dicembre, a Locri, invita tutti i cittadini a partecipare al corteo, con appuntamento davanti alla Cattedrale alle ore 9,30.

Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico, ma non portano alla pace: tendono a diventare permanenti ed a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna, invece, far vincere la pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza condivisa.

Siamo convinti che non esista nessuna guerra giusta e che siano i popoli a dover costruire la pace, per questo chiamiamo tutta la Calabria alla mobilitazione di sabato prossimo a Locri per lanciare un messaggio chiaro: “L’Italia, la Costituzione, la società civile ripudiano la guerra”.

Insieme, esigiamo che le nostre istituzioni assumano questa agenda di pace e si adoperino in ogni sede, europea ed internazionale, per la sua piena affermazione.

Chiediamo che l’ONU convochi una Conferenza internazionale di pace.

La pace è un valore assoluto che unisce tutte le persone al di là dei partiti, delle ideologie, delle appartenenze. Fermiamo la guerra ed ogni forma di violenza, diciamolo dalla Locride terra di pace, facciamolo sabato a Locri. Partecipiamo!

Pace, Libertà, Partecipazione”.

Promuovono:

ANPI della Locride

ASSEMBLEA SINDACI Locride

VESCOVO Locri-Gerace, Francesco Oliva

Associazione 22 ottobre

Riviera

Adesioni al 30 novembre:

ANPI area metropolitana di Reggio Calabria

ANPI Cinquefrondi

ANPI Polistena “Teresa Talotta Gullace”

ANPI area Grecanica

ANPI “C. Smuraglia” RC

ANPI “Ruggero Condó” Reggio Calabria,

ANPI Serrata-Laureana

CGIL Reggio Calabria-Locri

Partito Democratico della Calabria

Donne Democratiche della Calabria

Donne Democratiche area metropolitana di Reggio Calabria

Circolo del Partito Democratico di Siderno

Consigliere delegato alla Pace Città Metropolitana

Corsecom

Comunità Giovanni XIII di Locri

Ciavula

Consulta Giovanile Città di Locri

Coop. Sankara

Rete delle Comunità Solidali

Goel Gruppo Cooperativo

Libera

Associazione umanitaria “Jimuel Internet for life”

Fidapa Siderno

Associazione Girasoli della Locride

Associazione Comma 3,

Associazione Adda

Caffè Letterario Mario la Cava

Fondazione Corrado Alvaro

Agesci Siderno1

Gruppo Masci FB Locri 2

associazione S.IN.A.PSI.

Mimmo Lucano

Mimmo Gangemi

Gioacchino Criaco