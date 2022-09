Reggio, libri e musica protagonisti all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Organizzata dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è svolta presso l’Aula Magna Italo Falcomatà dell’ateneo reggino la presentazione del libro “CHIARA LUBICH IN DIALOGO CON IL MONDO”, a cura di Anna Maria Rossi e Vincenzo Crupi. A conclusione dell’interessante iniziativa culturale, uno straordinario momento musicale con l’attrice Eleonora Lombardo ed i musicisti Claudio e Alessandro Bagnato, quest’ultimo autore delle splendide musiche che hanno accompagnato la lettura dei brani scelti per l’occasione.

Tale bellissima iniziativa giunge anche a coronamento del Protocollo d’Intesa siglato tra la medesima Università rappresentata dal Rettore Prof. Antonino Zumbo e l’A.Gi.Mus. (Associazione Giovanile Musicale) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del presidente Prof. Alessandro Bagnato, noto pianista e compositore reggino più volte balzato agli onori della cronaca nazionale e internazionale per le sue performance artistiche.