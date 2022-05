Monitor Samsung, digitali interattivi per la didattica all in one con staffe e/o con carrello mobile di 75″ e 85″ nelle aule dell’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone

Sono state installate in tutte le aule della scuola secondaria di I grado dell’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone innovativi strumenti digitali che hanno sostituito le LIM usate in precedenza nelle classi verranno utilizzati i monitor Samsung, digitali interattivi per la didattica all in one con staffe e/o con carrello mobile di 75″ e 85″.

L’importante incremento di dotazione tecnologica non è stato determinato dal caso ma è stato reso possibile mediante l’approvazione del progetto DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON realizzato dal nostro istituto.

I finanziamenti connessi al progetto hanno permesso di acquistare 13 Pc portatili HP di ultimissima generazione e una stampante laser a colori.

Gli studenti della scuola primaria dei plessi Albani e Codignola potranno usufruire delle LIM precedentemente in uso nella Scuola media.