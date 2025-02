Domani a Cosenza il roadshow “Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese”

Si svolgerà a Cosenza il secondo appuntamento del RoadShow PMI, per diffondere la consapevolezza del rischio cyber nelle piccole e medie imprese italiane.

Con questo appuntamento prosegue la campagna istituzionale a tutela delle PMI, promossa dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della misura #71 della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

Dopo il successo della prima tappa a Napoli, l’evento di Cosenza avrà luogo presso la sede di Confindustria Cosenza il 14 febbraio 2025, in collaborazione con Unindustria Calabria e il Digital Innovation Hub Calabria.

La giornata di lavori inizierà alle ore 14:30 con i saluti istituzionali di Giovanni Battista Perciaccante, Presidente di Confindustria Cosenza, e di Fortunato Amarelli, Presidente di DIH (Digital Innovation Hub) Calabria. Il convegno sarà aperto da Francesco Carioti, Capo Divisione Rapporti Istituzionali e Relazioni Esterne dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza e proseguirà con interventi tecnici e normativi a cura degli esperti di ACN. Concluderà il Dirigente generale del Dipartimento Transizione Digitale della Regione Calabria, Tommaso Calabrò.

L’iniziativa è pensata per fornire alle PMI italiane strumenti concreti per rafforzare la loro sicurezza informatica, e ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo alle minacce digitali, promuovere comportamenti responsabili e sicuri nello spazio cibernetico attraverso il confronto tra tutti gli attori dell’ecosistema nazionale. La campagna, divulgata attraverso radio, tv e giornali, è parte di un ampio progetto di sensibilizzazione e supporto alle PMI, mirato a garantirne una protezione adeguata nell’ambito della crescente digitalizzazione e delle sfide legate alla cybersicurezza.