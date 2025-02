I bambini della Sezione Primavera del Plesso Giardini di Bisignano hanno festeggiato la Candelora

Rafforzare il senso di appartenenza, far conoscere e tramandare soprattutto nei più piccoli la bellezza dell’identità che si rinnova anche e soprattutto attraverso il ricco patrimonio di rituali, proverbi e tradizioni sia pagane che legate alle festività religiose, che scandiscono le stagioni dell’anno. La Festa della Candelora, per esempio, è stata un’occasione speciale per i bambini della Sezione Primavera del Plesso Giardini di Bisignano.

RENZO: RAFFORZIAMO CONOSCENZA E SENSO DI APPARTENENZA

È l’esperienza – fa sapere la pedagogista e direttrice delle cooperative sociali Maya e Magnolia di Corigliano – Rossano, Teresa Pia Renzo – il minimo comun denominatore che continua ad ispirare i laboratori e le attività didattiche destinate ai piccoli allievi.

DA CORIGLIANO-ROSSANO A BISIGNANO A MANDATORICCIO LINEA PEDAGOGICA COMUNE

La linea pedagogica seguita per la Sezione Primavera di Bisignano – aggiunge – è la stessa che accompagna le attività formative destinate ai bambini del Polo Infanzia di Via Carlo Blasco, a Corigliano – Rossano ed Il Cucciolo di Mandatoriccio.

STAGIONALITÀ, A METÀ STRADA TRA FINE INVERNO E PRIMAVERA

Celebrata tradizionalmente il 2 febbraio, la Candelora, nella tradizione Cristiana, è il giorno in cui si benedicono le candele, simbolo di luce e speranza. Altre credenze legate al paganesimo vedono in questa data una simbolica uscita dal buio dell’inverno verso la stagione primaverile. Si trova, infatti, a metà tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. La speciale Festa della Candelora proposta dal team di educatrici della Cooperativa Maya, momento di grande significato spirituale e di comunità, è stata celebrata alla presenza di don Cesare De Rosis che ha benedetto le candele portate dai bambini.

UNA CANDELA PER OGNI BAMBINO PER SPIEGARE LA SPERANZA

La benedizione delle candele è stata un momento di riflessione e spiritualità, che ha coinvolto i bambini attraverso laboratori creativi e la partecipazione da protagonisti alla cerimonia. Agli allievi della Sezione Primavera è stato spiegato il significato della luce, raccontando come la candela rappresenti la luce di Gesù, che illumina il cammino di ogni persona. Ogni bambino ha ricevuto una piccola candela, simbolo di speranza e bellezza, che porteranno con sé come ricordo di questa giornata speciale.