“Libri al Centro”, a Belvedere Marittimo la fiera dedicata alla lettura: il programma

L’evento è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Belvedere Marittimo, in

collaborazione con l’associazione culturale Controvento, che ne ha curato la realizzazione, e il Tirreno Centro Commerciale, che ha concesso i locali, per i giorni 16 e 17 marzo 2024, dalle ore 9,30 alle 20,30.

Il proposito realizzativo è la promozione del libro e della lettura. Le giornate saranno caratterizzate da incontri con editori e autori per la presentazione di libri e prodotti editoriali, per grandi e piccini. Nella sezione “extra fiera”, esposizioni d’arte e di altra cultura.Il tutto per offrire un’esperienza nuova, unica, diversa.

I soggetti espositori che hanno aderito all’evento: Rubettino Editore di Soveria Mannelli (CZ); Luigi Pellegrini Editore di Cosenza; Maggioli Editore di Maggioli S.p.A. Santarcangelo di Romagna (RN); Coccole Books di Belvedere Marittimo (CS); Editoriale Progetto 2000 di Cosenza; Pubblisfera Edizioni di San Giovanni in Fiore (CS); Falco Editore di Cosenza; ilfilorosso Editore di Cosenza; la libreria Laetitia di Belvedere Marittimo (CS) e la libreria Victoria Ubik di Praia a Mare (CS).

Nella sezione “extrafiera”:

L’artista Cécile Chiron Cavalleiro, con esposizione permanente delle proprie opere e relativa

promozione di relativi eventi.

L’associazione Astrobelvedere di Belvedere Marittimo, con esposizione permanente della propria attività e promozione di relativi eventi.

Per quanto concerne gli incontri con autori, nel corso dell’evento sono previste le seguenti

presentazioni di libri:

Sabato 16/03/2024

– ore 16.00, Maria Sarubbo e Demetrio Guzzardi parlano del volume PERDONA, pubblicato

dall’Editoriale Progetto 2000;

– ore 18.00, Roberta Biasi e la Dott.ssa Rachele Grandinetti parlano della Guida CALABRIA,

pubblicata da Feltrinelli – collana Morellini;

– ore 19.00, Maria Virginia Basile e la Dott.ssa Rachele Grandinetti, parlano del volume DA

QUALCHE PARTE IL CIELO TI RISPONDE, sulla strada di Paravati, pubblicata da

ilfilorosso Editore.

Domenica 17/03/2024

– ore 11.00 la Prof.ssa Caterina Cito parla dei volumi CASPITERINA, NON HO

L’OMBRELLO! E UGA ALLA RICERCA DI FOFÒ pubblicati con Falco Editore.

– ore 16.00 Gabriella Arcangeli e Demetrio Guzzardi parlano del volume HAITI UN GRANDE

AMORE. Diari dei miei cinque viaggi (2012-2018), pubblicato dall’Editoriale Progetto 2000;

– ore 18.00 Michele Padovano parla del volume TRA LA CHAMPIONS E LA LIBERTÀ,

pubblicato da Cairo Editore.

Il programma completo sulla pagina f.b.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556811717501