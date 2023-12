Sulle strade del Magliocco: proclamati i vincitori della decima edizione dell’evento dedicato alle auto storiche a Cosenza

E’ stato il duo tarantino Flavio Renna e Paolo Abalsamo su A112 del 1979 ad aggiudicarsi la decima edizione della gara di regolarità per auto storiche “Sulle strade del Magliocco” patrocinato da ACI Cosenza.

Tra i filari del vitigno principe del territorio, lungo un tracciato di oltre 100 chilometri disegnato tra i comuni Castrovillari, Cassano all’Jonio, Frascineto e Francavilla Marittima dal team dell’Historic Club di Castrovillari, si sono dati battaglia a suon di rombo di motori e prove di regolarità ben 55 equipaggi (tra gara e autoraduno) giunti da tutta Italia sul Pollino per contendersi il titolo della decima edizione della gara che valorizza il terroir e la passione per le auto d’epoca.

Dietro i drivers vincitori a conquistare la medaglia d’argento con 107 penalità la coppia Morsa – Vigilante su A112 Abarth del 1982. Terzo posto per Sola – Bloise su Opel Manta del 1972 con 180 penalità.

Le condizioni climatiche tipicamente invernali hanno reso ancor più adrenalinica la sfida tra gli equipaggi che si è conclusa presso la Tenute Ferrocinto dove il Club Aci Storico di Castrovillari, presieduto da Domenico Campilongo, ha celebrato il pranzo degli auguri natalizi, la chiusura dell’anno di attività 2023, ma soprattutto il decimo anno di vita.

«Quello di oggi è un traguardo emozionante e avvincente, come le gare alle quali siamo abituati a partecipare in giro per l’Italia e ad organizzare nel nostro territorio. La passione per i motori, iniziata quasi per gioco dieci anni fa, – ha dichiarato con un filo di emozione il presidente di Historic Club di Castrovillari, Domenico Campilongo – ci ha permesso negli anni di crescere e circondarci di sponsor, istituzioni, sostenitori ed appassionati che ci hanno fatto capire che la strada del turismo legato alle auto d’epoca era quella giusta. Poi i riconoscimenti di Aci ci hanno confermato che quel sogno era diventato realtà ed oggi spegniamo dieci candeline di una storia tutta in divenire che continueremo ad animare con passione e impegno, per non tradire la fiducia di chi ci è vicino da sempre e dei tanti appassionati che ci onorano con la loro presenza nei nostri eventi».