Civica Amica, al via laboratorio Art Lab a Cosenza

Si articolerà tra le vie del centro storico di Cosenza 𝘼𝙧𝙩 𝙇𝙖𝙗 4 in programma oggi 22 𝙤𝙩𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 con inizio alle 𝙊𝙧𝙚 10.00

Percorso conoscitivo della città vecchia per i minori non accompagnati ospiti nella casa famiglia della Fondazione S. Maria delle Vergini.

𝙋𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙞 𝙁𝙤𝙡𝙡𝙖𝙧𝙞, 𝙡𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙚𝙨𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙨𝙞𝙤, 𝙋𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖 𝙓𝙑 𝙈𝙖𝙧𝙯𝙤, 𝙋𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖 𝙑𝙖𝙡𝙙𝙚𝙨𝙞, 𝙎𝙖𝙣 𝘿𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙚 𝙋𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖 𝘿𝙚𝙞 𝘽𝙧𝙪𝙯𝙞 saranno le tappe dell’itinerario ideato da 𝘾𝙡𝙖𝙪𝙙𝙞𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙥𝙤𝙡𝙖 per far scoprire ai ragazzi il contesto nel quale vivono e illustrare le specificità e le caratteristiche della parte antica in comparazione con la città nuova.

La visita durerà due ore e i ragazzi saranno accompagnati da due traduttrici di lingua inglese e francese.

Art Lab è uno dei quattro laboratori del progetto “Leggere di quà e di là il centro storico di Cosenza” promosso da Civica Amica Aps e finanziato coi fondi dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende.