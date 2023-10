San Fili (Cs): il 4 e 5 ottobre un convegno su Mario Nigro, giurista della complessità

Dal bisogno oggettivo di creare i presupposti di crescita culturale della comunità sociale, l’Amministrazione comunale di San Fili, guidata dalla sindaca Linda Cribari, per i prossimi 4 e 5 ottobre, presso il Teatro comunale cittadino “F. Gambaro”, ha pianificato un convegno su “Mario Nigro. Giurista della complessità”, in ricordo del grande giurista sanfilese che, insieme a Massimo Severo Giannini, Feliciano Benvenuti, Aldo M. Sandulli e Pietro Virga, contribuì, dopo la parentesi regressiva del ventennio fascista, alla rinascita degli studi di diritto amministrativo, sotto il profilo dell’evoluzione dei percorsi delle idee e delle opzioni di metodo. L’evento socio-culturale del 4 e 5 ottobre è stato strutturato in un’ottica di promozione soprattutto della cultura giuridica rivolta alla cittadinanza, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’università e alle giovani generazioni.

Mario Nigro fu anche uno storico del pensiero giuspubblicistico, un approfondito cultore del diritto costituzionale e del realismo giuridico, che implica la necessità di guardare alle vicende concrete della società e di non fermarsi alla superficie delle norme, tenendo conto, dunque, anche delle connotazioni sociologiche, politiche, amministrative, guardando all’amministrazione come fenomeno politologico e sociologico. Mario Nigro, cui si deve l’originario impianto della legge 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, riuscì nell’ambizioso progetto di trasformare radicalmente il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione, attraverso la costituzione della prima disciplina generale del procedimento amministrativo, sostituendo la regola generale della segretezza con il nuovo principio della trasparenza dell’attività amministrativa.

Per tali ragioni, pertanto, è volontà di questa Amministrazione istituire una Borsa di Studio in memoria di Mario Nigro, con la duplice finalità di rendere onore alle intuizioni brillanti di un luminare del diritto e di sostenere il percorso formativo degli studenti universitari più meritevoli, così da contribuire all’evoluzione normativa in cui le Istituzioni trovano la propria fonte e la guida del proprio agire.

Il convegno, patrocinato da Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, Giappichelli, Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Giuffré Francis Lefebvre, Fondazione Galizia – Storia e Libertà, il Mulino, Fondazione Roma Sapienza, si articolerà in tre sessioni e vedrà la presenza di relatori illustri, tra cui la Vicepresidente della Corte Costituzionale, Daria de Pretis, che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Mario Nigro. Giurista della Complessità”. All’avvocato Cribari non sono mancate parole di ringraziamento verso i numerosi ed esimi ospiti che interverrano nel corso della due giorni, in particolare verso il prof. Gianluca Passarelli della Sapienza Università di Roma, per l’importante contributo dato all’organizzazione dell’evento.