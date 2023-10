Cosenza: prossima settimana ricca di eventi al Museo dei Brettii e degli Enotri

La prossima sarà una settimana ricchissima di appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri:

– martedi 3 ottobre, alle ore 17.00 sarà inaugurata la mostra documentaria “Gustave Eiffel, l’homme de fer” organizzata dall’Alliance Française di Cosenza in occasione del centenario della morte di Gustave Eiffel. L’apertura della mostra sarà anticipata da alcuni interventi: “La architettura del ferro in Europa nel XIX secolo: temi e realizzazioni” – Prof.ssa Laura Greco (Dipartimento Ingegneria Civile Università della Calabria) e “L’OpLePo per Eiffel” – Prof. Raffaele Aragona (già docente di Tecniche delle Costruzioni Facoltà di Architettura Federico II di Napoli e cofondatore di OpLePo)

– mercoledi 4 ottobre, alle ore 16.30, nell’ambito dell’iniziativa “Da Copernico alle stelle…”, promossa dal Club Unesco di Cosenza, sarà inaugurata la mostra documentaria “Nicolaus Copernicus. L’uomo universale”, proveniente direttamente dalla Polonia e alla quale sarà presente l’ambasciatrice S.E. 𝘼𝙣𝙣𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝘼𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨;

– giovedi 5 ottobre, alle ore 15.30, ospiteremo il primo giorno del convegno di studi “Ambiente urbano e sede episcopale, tra significati religiosi e secolari: Cosenza e la sua cattedrale”, organizzato nell’ambito delle attività del Dipartimento di Studi Umanistici dell’UNICAL;

– venerdi 6 ottobre, alle ore 16.30, per “Fuori Campo, il Cinema in Festa”, sarà trattato il tema del “Cinema come pratica sociale”. Un ricco programma con mostre, proiezioni e tanto altro organizzato da Rete Cinema Calabria;

– sabato 7 ottobre, alle ore 16.00, in contemporanea con l’apertura della mostra “Topolino e i Signori della Galassia” al Museo del Fumetto, in tutti gli altri musei della città saranno aperte le mostre con i lavori realizzati durante le residenze d’artista, con opere di opere di Émma, Arianna Pennacchio, Nunzio Montuori, Ivan Ferrara, Fabio Pia Mancini, Michela Di Cecio, Eleonora Castagna. Il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà la mostra “Topolino e l’archeologia”. Alle ore 18.00 consueto concerto per la XXIV Stagione Concertistica Internazionale Autunno Musicale con “Il Romanticismo nella Musica”, Christoph Ewers e Michael Kuhn al pianoforte;

– domenica 8 ottobre, alle ore 10.00, ritorno l’appuntamento annuale con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che quest’anno ha come titolo “Apriti Museo!”, come tema l’accessibilità e come motore il desiderio di raccontare una storia fatta di inclusione, apertura e condivisione. Si propongono visite guidate tattili e multi-sensoriali, rivolte a piccoli e famiglie; ai visitatori sarà data la possibilità di “toccare con mano” i reperti, di interagire fra loro e con gli oggetti, di fare esperienza di un modo diverso di rapportarsi col mondo.

Orari delle visite sensoriali:

– 10:00

– 11:30

Costi

4€ biglietto famiglia (fino a 2 adulti + 2 bambini)

3€ biglietto ridotto per ogni bambino o adulto aggiuntivo

Per info e prenotazioni: 098423303 o museo@comune.cosenza.it