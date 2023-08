Enogastronomia e prodotti tipici: appuntamento a Caloveto (CS) dal 25 al 28 agosto

Dopo il successo dell’appuntamento enogastronomico identitario dedicato alla salsiccia, l’entroterra della Sila Greca si prepara a celebrare un’altra tappa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, all’insegna dei piatti della tradizione e della memoria: da venerdì 25 a lunedì 28 agosto nel campo sportivo cittadino

Iniziative come queste – sottolinea il Sindaco Umberto Mazza, esprimendo soddisfazione per il successo di presenze che si sta registrando in queste settimane – oltre a rappresentare momenti di aggregazione e socialità, contribuiscono a far conoscere le produzioni autentiche del territorio e lo stesso fascino dei nostri borghi.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare lo staff del White Hart Pub Gi & Gio Bar e la Pro Loco di Caloveto per l’organizzazione dell’evento che vanta diversi partner e che per ter giorni attrarrà nel nostro territorio numerose presenze.

Nel quadro della variegata proposta gastronomica in programma, la Macelleria Sapia in collaborazione con il White Hart Pub proporrà panini con la salsiccia, mozzarelle, spezzatino con patate e stuzzicheria.