Nuovo anno sociale “Movimento per la Vita” di Corigliano-Rossano al via da lunedì 14: “Violenza di genere, educare alla cultura del rispetto”

“Prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere, educare alla cultura del rispetto partendo dal basso, cominciando dalla famiglia e scardinando stereotipi e tabù sulla parità dei sessi. Va combattuta quotidianamente: nel linguaggio, nelle relazioni tra persone, nelle immagini e nella dimensione sociale, politica ed economica”.

È quanto dichiara Luana Campa, avvocato penalista, criminologa e presidente onorario del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano guidato da Natale Bruno che il prossimo lunedì 14 novembre con la celebrazione della Santa Messa nella Parrocchia Santissima Trinità, nell’area urbana di Rossano, darà avvio al nuovo anno sociale del sodalizio.

“Quello della violenza di genere, anche in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in programma per il prossimo 25 novembre, è uno dei temi sui quali si concentrerà l’attività del Movimento Pro Life impegnato in campagne di sensibilizzazione, formazione ed informazione rivolte soprattutto ai giovani, su questioni importanti come la salute, la giustizia, il lavoro e la sicurezza; diritti sacrosanti per ogni individuo”.