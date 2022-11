Castrovillari: tutto pronto per LibriAmoci in Autunno

Il direttivo dell’Accademia Pollineana ha confezionato un programma ricco di appuntamenti per l’ottava edizione, prima ricorrenza, ventiduesima rassegna, di “LibriAmoci in Autunno! Piovono libri” in calendario per il mese di novembre, per quattro venerdì.

I percorsi letterari e tematici con gli Accademici del Pollino sono all’insegna della lettura, della condivisione e dell’ascolto, con il coinvolgimento della Casa Circondariale di Castrovillari (14 novembre) e delle scuole (19 novembre all’ITCG “Mattei-Pitagora-Calvosa”).

La lettura rende liberi e serve a educare le coscienze, per questo l’impegno dell’Accademia sia nel penitenziario castrovillarese che nelle scuole è fondamentale per condurre all’analisi e offrire strumenti per sviluppare una coscienza critica.

Primo appuntamento per venerdì 4 novembre, ore 18:00, Circolo Cittadino con “Gorbačëv il furbo ingenuo” di Pierluigi Franco, Rubbettino Editore. Una storia non agiografica alle origini della crisi mondiale (e ucraina).

I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito e al presidente del Circolo Cittadino Antonino Ballarati. Intervistano l’autore e coordinano Paola Gentile, giornalista e tesoriere, insieme a Pasquale Pandolfi, vicepresidente dell’Accademia. Interviene Bruno Mandalari, docente di storia e filosofia LS “E.Mattei”. Le letture sono a cura di Angela Lo Passo, segretaria generale Accademia Pollineana.

Secondo appuntamento per venerdì 11 novembre, ore 18:00, Circolo Cittadino con “Il tempo nascosto tra le viole” di Vincenzo Corraro, Besa Muci Editore. Storie di vita, di distruzione e di rivalsa, dove i personaggi vengono messi a nudo dalla forza erosiva dei sentimenti e dal gioco ineluttabile che si scatena quando mondi, fra loro assai lontani, improvvisamente si incontrano. Conversano con l’autore: Minella Bloise e Gianni Colaci.

Terzo appuntamento per venerdì 14 novembre, ore10:00, Casa Circondariale di Castrovillari con “Forti con le rime: Rime d’amore recitate dagli studenti” – Antologia di autori nazionali ed internazionali. La manifestazione è a cura di Mena Ferraro, segretaria Accademia Pollineana.

L’appuntamento con LibriAmoci a scuola è per venerdì 19 novembre, ore 11:00, Auditorium ITCG “Mattei-Pitagora-Calvosa”. Il tema istituzionale è “Se leggi sei forte!” e verrà presentato “L’odore dell’arrivo” di Gianluca Veltri, Ferrari Editore. I saluti istituzionali sono affidati al Dirigente scolastico Bruno Barreca. Conversa con l’autore Sasà Calabrese. Le letture sono a cura degli studenti.

Sempre il 19 novembre, ore 11:00, Auditorium LS “Mattei-Pitagora-Calvosa verrà presentato “Amuleti” di Lorenzo Pataro, prefazione di Elio Pecora, Ensemble Edizioni. Presenta: Zahra Rahmaoui e le letture sono a cura degli studenti. Sono invitate rappresentanze degli studenti delle scuole secondarie superiori.

Quarto ed ultimo appuntamento per venerdì 25 novembre, ore 18:00, Circolo Cittadino con “La ferrovia del Pollino. La tratta Lagonegro-Castrovillari delle gloriose Calabro-lucane” di Antonio Iannicelli, Edizioni Il Coscile. I saluti sono del presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino Mimmo Pappaterra. Relaziona Gianluigi Trombetti, storico, bibliotecario Accademia Pollineana ed intervengono: Donatella Laudadio, curatrice della presentazione e Mimmo Sancineto, editore. Coordina Pasquale Pandolfi, vicepresidente Accademia Pollineana. Le letture sono del circolo Pollino Readers.

L’evento è organizzato dall’Accademia Pollineana (Filomena Bloise, presidente; Pasquale Pandolfi, vicepresidente; Angela Lo Passo, segretaria generale; Filomena Ferraro, segretaria; Gianluigi Trombetti, storico e bibliotecario e Paola Gentile, Tesoriere) con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Castrovillari “Città che legge”.