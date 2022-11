XXXI Festa della Montagna d’Autunno a San Donato di Ninea

Torna la ‘Festa della Montagna d’Autunno’ a San Donato di Ninea (CS), giunta alla su trentunesima edizione. Un appuntamento più che consolidato, che vede al centro il bellissimo borgo nel cuore del Parco nazionale del Pollino e i prodotti del territorio, in particolare la castagna, che quest’anno fa registrare una raccolta e una qualità davvero straordinarie.

Con la possibilità di essere immersi in vedute mozzafiato sulle distese dei castagneti e dei monti del Pollino, l’evento si articolerà nei giorni 4, 5 e 6 novembre 2022 tra le vie di San Donato.

La Festa d’Autunno si afferma come evento culturale di richiamo anche nazionale. Dato confermato dalla presenza, negli anni, di migliaia di visitatori giunti da fuori regione che hanno considerato l’evento un unicum per la qualità delle degustazioni e i vivaci incontri culturali, nell’ambito di una festa vera e propria, in cui si celebra il lavoro dell’uomo in totale comunione con la natura.

Il centro storico darà spazio ai percorsi enogastronomici con prodotti tipici locali e la sapiente trasformazione contadina in vino, olio, pane, miele, salumi, formaggi, funghi, ma con al centro le castagne che rappresentano il fulcro produttivo ed economico del territorio. Il programma prevede anche workshop e momenti di intrattenimento musicale. In particolare, un incontro pubblico che si terrà sabato 5 novembre alle 16.30, su “Castanicoltura e imprenditoria giovanile, possibili occasioni di sviluppo” al quale parteciperà, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.