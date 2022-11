Crosia (Cs): fervono i preparativi per le celebrazioni del 4 novembre

A Crosia fervono i preparativi per le celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale che dopo due anni di fermo e limitazioni dovuti alla Pandemia, durante i quali però non è mai mancato l’omaggio delle Istituzioni agli eroi nazionali, ritorna in tutto lo splendore del suo cerimoniale. Un appuntamento speciale, quest’anno, che concilia con il ritorno delle scuole e degli studenti, insieme alle associazioni e a tutte le realtà sociali e culturali che operano in città. «Tutti ci ritroveremo il prossimo Venerdì 4 Novembre 2022, alle 10.30, davanti al Monumento dedicato alle Vittime di tutte le Guerre e delle persecuzioni razziali e politiche a Crosia per celebrare questo momento solenne».

È quanto fanno sapere il sindaco Antonio Russo ed il Presidente del Consiglio comunale Francesco Russo che presiederanno la cerimonia di Commemorazione alla presenza delle altre istituzioni cittadine e delle Autorità civili, religiose, militari e scolastiche.

«Anche questo – dice il Sindaco – è un segnale di ritorno alla normalità che abbiamo agognato e sperato sin dal quel terribile marzo del 2020 quando l’arrivo del Covid-19 stravolse, probabilmente per sempre, il nostro vivere la normalità. Anche oggi gli effetti nefasti di quello che a tutti gli effetti è stato uno stravolgimento epocale dell’ordine delle cose continuano a sentirsi forte nella quotidianità delle nostre case e nell’amministrazione della cosa pubblica. Nulla è più come prima. Ecco perché occorre, oggi più che mai, sentirsi uniti, sentirsi fratelli e participi di un’unica e grande famiglia chiamata Patria. Non solo nella memoria e nella commemorazione di quello che che è stato ma soprattutto nell’esempio e negli atteggiamenti di quello che ancora dobbiamo costruire, insieme. Da qui il mio personale invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo che non è solo un momento commemorativo per celebrare le vittime di tutte le guerre ma un momento per ritornare a fare comunità sotto le insegne del tricolore italiano».

«Per l’istituzione comunale – aggiunge il Presidente del Consiglio comunale – la festa del 4 novembre è da sempre un momento cruciale della vita della comunità di Crosia. Non è un caso che nel corso di questi anni abbiamo voluto donare alla città un monumento che prima non esisteva, un’opera d’arte che simboleggia la vittoria della Patria ed il sacrificio di tanti nostri concittadini per costruirla. È da qui che parte il senso ideologico delle Istituzioni democratiche della nostra nazione. Ed è da qui che lanceremo un messaggio di solidarietà verso tutte le realtà del nostro Paese che in questo momento vivono un momento di forte contrazione economica e di servizi. Stare uniti oggi per rivedere tutti insieme la luce domani. Nell’ambito dei festeggiamenti del 4 novembre, inoltre – annuncia Francesco Russo – sono a lavoro affinché il prossimo anno, compatibilmente alle esigenze dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, il treno storico della Memoria possa fare tappa nella stazione ferroviaria della nostra città per riaffermare ancora di più il valore dell’identità e dell’appartenenza e per inculcare nei nostri giovani il senso del dovere verso la Patria attraverso l’esperienza della consapevolezza»