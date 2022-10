Apre i battenti a Rende “Tusposa”. De Francesco: “Calabria luogo ideale per dire sì”

“La Calabria è Il luogo perfetto per dire sì e questa straordinaria manifestazione lo dimostra”. Lo ha detto l’on. Luciana de Francesco, Presidente della terza commissione consiliare regionale e delegata del presidente Roberto Occhiuto, aprendo Oggi Tusposa, la fiera del wedding planer, che sì terrà sino al 30 ottobre prossimo al palazzetto dello sport di Rende, organizzata dalla Cosenza eventi dì Francesca Trotta. “Finalmente sì riparte in un settore vitale – ha detto De Francesco – colpito dalla pandemia. Un concetto ribadito dal sindaco di Rende, Marcello Manna, che ha sottolineato “l’importanza di un’iniziativa privata così autorevole in un luogo, quello del palazzetto dello sport, che sì presta ad eventi del genere”. È un onore per me essere a Rende con Tusposa – ha detto Cira Lombardo, una delle wedding planer d’Italia – che è la dimostrazione di come al sud e in una regione così bella possano nascere idee e iniziative di spessore nazionale”. Tusposa sarà aperto fino a domenica prossima con ingresso libero. Centinaia gli espositori presenti.