Lotta al randagismo, tra strategie e sinergie: incontro a Corigliano-Rossano il 12 novembre

Si terrà il 12 novembre, alle 16, nella sala della ex delegazione comunale di Rossano l’incontro pubblico “Strategie e sinergie nella lotta al randagismo: Istituzioni e Associazioni a confronto”. L’evento è organizzato dallo Sportello Osservatorio GiustiziAnimale con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano. Ad aprire i lavori, i saluti del Sindaco Flavio Stasi e dell’Assessore all’Ambiente Damiano Viteritti. Si discuterà di normative, della tutela degli animali e del ruolo degli Enti, dei Servizi Veterinari e di quello delle Associazioni e delle Guardie Zoofile.

Gli interventi saranno a cura di Mario Russo, fondatore Sportello Osservatorio GiustiziAnimale, Tullio Tommaso, Veterinario Dirigente Area Sanità Animale Asp Cosenza, Domenico Laratta, Coordinatore Regionale Servizio Nazionale Vigilanza Ambientale – LIPU e Giada Bernardi, avvocato, presidente dell’ Associazione “Zampe che danno una mano” e fondatrice di GiustiziAnimale. La Bernardi in particolare da circa un ventennio si occupa della tutela degli animali e dei loro diritti in ogni sede – civile, penale ed amministrativa – ed è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il mondo del volontariato animalista italiano.

Ci sarà spazio anche per un dibattito finale con le associazioni, tra cui LEIDAA, ENPA ed ERA. Saranno presenti il Consigliere Regionale Giuseppe Graziano, Domenico Ziccarelli, assessore Comune di Rende, Giuliana Morrone, assessore Comune di Crosia, Liliana Zangaro, consigliera comunale di Corigliano-Rossano ed altri amministratori dei Comuni della provincia di Cosenza. A moderare Eugenio Forciniti fondatore della pagina del Pittulo, network seguitissimo sui social.

Un’occasione di confronto, dunque, e che mira a diffondere le corrette prassi e a stimolare una maggiore sinergia tra i protagonisti della lotta al randagismo per il raggiungimento di una significativa contrazione di un fenomeno che ha raggiunto in Calabria livelli drammatici.