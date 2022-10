Giornata Mondiale della Salute Mentale: a San Demetrio Corone (CS) evento regionale

Una buona salute mentale – comunica una nota – è fondamentale per la salute in generale. Diversi fattori possono influenzare la nostra salute mentale lungo l’arco di tutta la vita, per questo è importante mantenerli in equilibrio. L’importanza di affrontare queste tematiche, se rapportate alla cronaca odierna e ai contesti sociali in cui viviamo, dimostrano quanto sia importante sensibilizzare circa la salute mentale, ancora vissuta come uno stigma sociale.

Partendo dal concetto di ”Salute”, definito per la prima volta nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come uno ”stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, si comprende quanto la salute mentale sia centrale nel corretto funzionamento del singolo individuo.

Sabato 8 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Ordine degli Assistenti Sociali Calabria insieme all’Ordine degli Psicologi, con il patrocinio del Comune di San Demetrio Corone, ha organizzato un convegno dal titolo “Giovani e salute mentale in un mondo che cambia”. Introdotto e moderato da Domenico Liguori l’evento vedrà inizialmente i saluti di Carmela Gabriele, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Demetrio Corone, Sergio Pascuzzo, assistente sociale e Consigliere dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali di Calabria, Concetta Smeriglio, docente dell’I.C. San Demetrio Corone, Christian Sposato, membro del Comitato Giovanile Sandemetrese. Gli interventi saranno di Santina Palummo, psicologa e psicoterapeuta, Pantaleone Sbarra, assistente sociale Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura Spoke Cetraro-Paola, Andrea Filippo, Dirigente Medico Psichiatra presso l’ASP di Cosenza, Stefania Magi, Direttore del Distretto Sanitario Valdarno USL Toscana Sud Est, Enzo Piluso, docente specializzato in attività di sostegno, Michele Forcinti, psicologo scolastico e psicoterapeuta.

L’appuntamento – conclude la nota – è per sabato 8 ottobre alle ore 17.00 presso il Teatro del Collegio Sant’Adriano di San Demetrio Corone.