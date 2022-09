“Civita Nova RadicarSi”: al via a tutte le cinque rassegne per la seconda giornata del festival

Mostre d’arte, stand, luminarie, incontri e buona musica. Inizia così Civita Nova RadicarSi, il festival che celebra il centro storico di Castrovillari e che, da quest’anno, vuole radicarsi in esso attraverso ogni forma d’arte e di benessere. Ed è proprio su questo filone che prende il via la seconda giornata della kermesse, che abbraccia tutte e cinque le rassegne in programma.

Esordisce alle ore 9 Escursioni, visite guidate e benessere con l’escursione gratuita alla Grotta delle Sirene, nel Parco Nazionale del Pollino, proseguendo alle ore 10 con il percorso yoga a cura di Yogamati “Ben-Essere” MAC presso il Protoconvento francescano.

Si riprende, poi, alle ore 18 presso il Castello Aragonese con il laboratorio sulla rigenerazione dei rifiuti, “I sogni son desideri di un mondo pulito”, a cura di Calabria Maceri e Servizi S.p.A, partner del festival che vuole promuovere il rispetto degli spazi comuni e del quartiere più antico della città, sensibilizzando i cittadini a partire dai più piccoli.

Alle 19.30 tornano gli appuntamenti con la rassegna Tesori di Calabria & M.e.T con “Tutto in una bottiglia”, storie di vigne, vigneti, vini e produttori presso il Protoconvento.

Alle ore 20, l’arte urbana di Luigi Giudice nei vicoli della Civita per la rassegna Utopie dell’abitare ed il percorso enogastronomico e Mercato delle Eccellenze Territoriali nel Protoconvento, in Piazza Castello Aragonese ed in Largo Vescovado.

Alle 20.30, invece, l’anfiteatro San Giuliano ospiterà Pirrera legge Pirrera a cura di G.S.C. I Sognatori.

La seconda giornata del festival inaugura anche la rassegna Magiche presenze, alle ore 21, con gli artisti di strada in Largo Vescovado, Piazza Castello Aragonese e Piazzetta Civita Nova e, sempre alle 21, l’arrampicata “Acchianà” dal fossato del Castello Aragonese a cura di Grado Zero A.S.D.

Alle 21.30 spazio alla musica per la rassegna RadicarSi presso il Protoconvento con The Alvin rock and roll in concerto e alle 23 Matteo Todisco in solo in Largo Vescovado e la Etnic Band in piazzetta Civita Nova.