A Firmo per la rievocazione storica sulle donne arbreshe il seminario di cucina di Enzo Barbieri

E’ tutto pronto per la giornata più importante di Tri Gra Pringjpeha Chiara Comite, la rievocazione storica su tre figure femminili della storia di Firmo, in programma martedì 30 agosto, a partire dalle ore 18, nella cittadina arbreshe.

L’evento riproporrà il corteo nuziale di Chiara Comite con Giulio da Cilento, partendo da una delle case più antiche del borgo con dame e cavalieri in costume cinquecentesco, ballerine, sbandieratori ed i musici Arma Murani, insieme alle figure di Erina Castriota e Covella Ruffo. Ma la manifestazione, iniziata a partire dal 20 agosto, è composta anche da laboratori, mostre d’arte tutte al femminile e seminari, come quello che si è tenuto, nella mattinata di lunedì 29 agosto, presso l’ex convento dei Domenicani incentrato sulla cucina del territorio.

Il seminario è stato tenuto dal noto chef Enzo Barbieri che ha curato Il pranzo della sposa, riproponendo piatti tipici che, contestualizzati, hanno voluto rappresentare il pranzo nuziale di Chiara e Giulio, fatto risalente al 1508 che verrà inscenato per tutte le strade del borgo.

All’appuntamento con l’enogastronomia erano presenti per i saluti istituzionali il primo cittadino di Firmo, Giuseppe Bosco, l’assessore alla pubblica istruzione del Comune, Pietro Roseti e la direttrice artistica dell’evento, Domenica Martino.

“Reputo Firmo una cittadina a me cara – ha dichiarato Barbieri – ed è per questo che ho accettato volentieri l’invito a tenere questo seminario preparando il pranzo della sposa, recuperando antiche ricette. Ho così contribuito a supportare questo evento che, per me, ha un valore importantissimo, poiché serve ad attrarre e a far crescere il borgo”. E proprio la fratellanza tra Altomonte e Firmo porterà quasi sicuramente ad un ulteriore gemellaggio, vedendo partecipe la cittadina arbreshe alla festa del pane di Altomonte.

“Siamo prontissimi per questo evento – ha detto invece il sindaco di Firmo, Bosco – abbiamo voluto puntare, grazie al finanziamento del Ministero della Cultura, sulla valorizzazione delle nostre tradizioni e sulla figura delle donne simbolo della cultura arbreshe. Firmo, è facile da raggiungere in auto ed è per questo che invito tutti a visitare il borgo e a partecipare a questa rievocazione storica, curata in ogni dettaglio”.