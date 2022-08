Il Peperoncino Jazz Festival arriva a Castrovillari: domani attesa per Lauren Henderson

Da domani (martedì 30 agosto) il XXI Peperoncino Jazz Festival lascerà il Tirreno cosentino alla volta di Castrovillari, cittadina che grazie ad una bella intuizione del direttore artistico dell’evento Sergio Gimigliano – che alcuni anni fa, da “forestiero”, colpito dal gran numero e dalla indiscussa qualità degli eventi culturali ospitati nell’arco dell’anno sul suo territorio comunale, ha pensato che questo potesse essere un punto di forza da mettere in evidenza per la promozione della città e del suo territorio e che, anzi, si dovesse puntare su questa caratteristica virtuosa per creare campagne di marketing territoriale ad hoc a livello regionale, ma anche nazionale ed internazionale, al fine di incentivare uno sviluppo del settore del cosiddetto “turismo culturale”), accolta di buon grado dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Lo Polito (che ha creato un assessorato ad hoc, affidato al vulcanico consigliere Ernesto Bello), è stata istituzionalmente brandizzata come “Castrovillari Città Festival”.

Questa affascinante località, considerata a tutti gli effetti la capitale calabrese del Parco Nazionale del Pollino, fino al 3 settembre sarà teatro di una ricchissima “tre giorni” che sarà ambientata in varie location cittadine, mentre venerdì prossimo, 9 settembre, ospiterà la tappa conclusiva di “Woman, Jazz & Wine”, nuova rassegna itinerante nelle cantine del Cosentino realizzata in joint-venture con il Consorzio di tutela dei vini DOP Terre di Cosenza, con il concerto della portentosa cantante americana Martha High (per oltre 30 anni al fianco di James Brown in studio e sui palchi di tutto il mondo) in programma presso le Tenute Ferrocinto all’ora del tramonto.

Le tappe castrovillaresi inizieranno, dunque, domani (martedì 30 agosto), con l’ormai tradizionale concerto organizzato nel cortile del palazzo in cui ha sede la società partecipata Gas Pollino – suggestiva location già teatro, negli anni scorsi, delle esibizioni di artisti del calibro di Michael Supnik, di Serena Brancale e Gianluca Guidi – laddove, grazie alla sinergia tra la società municipalizzata castrovillarese leader nella distribuzione del gas metano (e, da qualche anno, anche dell’energia elettrica) presieduta da Antonio Viceconte e la Pollino Gestione Impianti, verrà ospitata l’esibizione della talentuosa ed affascinante Lauren Henderson, cantante e compositrice americana di grandissimo talento, recentemente apparsa sul Financial Times (rompendo la Jazz Charts Top 5 e la Year End Jazz Week Top 50).

Nata a Boston ma cresciuta a New York, grazie alle sue radici caraibiche riesce a fondere l’idioma del Jazz afroamericano con le sonorità e la passionalità della musica latina, capacità che si riflette particolarmente sia nella scelta dei brani della tradizione, sia nella composizione di musiche originali.

Accanto alla Henderson e alla importante sezione ritmica formata dal solido contrabbassista Paolo Benedettini (che tra gli altri ha duettato con Jimmy Cobb, Eddie Henderson, George Cables, ecc..) e dal fantasioso batterista Elio Coppola (già al fianco di artisti quali Benny Golson, Joey de Francesco, Peter Bernstein ecc., nonché direttore artistico di Jazz in Capri), salirà sul palco, in qualità di special guest, il portentoso pianista americano David Kikoski (che nel corso della sua splendida carriera ha collaborato con artisti del calibro di Roy Haynes, Randy Breker, Billy Hart e la Mingus Big Band).

Nel corso della serata, che sarà ad ingresso libero e che sarà trasmessa in diretta radiofonica sulle frequenze di Jonica Radio, come nella migliore tradizione del festival musicale più piccante d’Italia sarà possibile degustare alcuni dei migliori vini calabresi prodotti da alcune aziende aderenti al Consorzio Terre di Cosenza (realtà nata al fine di tutelare, valorizzare e promuovere de DOP del Cosentino presieduto da Demetrio Stancati e diretto sotto il profilo tecnico da Gennaro Convertini) guidati per mano dai sommelier professionisti della F.I.S. (Fondazione Italiana Sommelier) Calabria.

Dopo la serata dedicata al gran finale della V edizione del Premio Castrovillari D’Autore, evento diretto da Sasà Calabrese che giovedì 1° settembre vedrà di scena Peppe Servillo nella magnifica cornice scenografica del cortile del Castello Aragonese, nei giorni seguenti saranno, poi, di scena, sempre tra le mura del bel maniero cinquecentesco che sorge nell’antico quartiere della Civita, il chitarrista brasiliano Roberto Taufic (che venerdì 2 settembre duetterà musicalmente con il sassofonista siciliano Sebastiano Ragusa, considerato uno dei più talentuosi protagonisti della scena jazzistica nazionale) e il sassofonista Dave Schroeder, direttore della sezione Arti Performative della New York University, che sarà di scena sabato 3 avendo al suo fianco il pianista Antonio Figura, figura di spicco del panorama del jazz italiano.

Dopo questi primi tre concerti realizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Castrovillari (in quanto fortemente voluti dal sindaco Mimmo Lo Polito e dall’assessore al Turismo, Spettacoli ed attuazione del brand “Castrovillari Città Festival” Ernesto Bello) e dell’Ente Parco Nazionale del Pollino presieduto dall’on. Mimmo Pappaterra, con il contributo di importanti aziende cittadine, storici sponsor del festival (oltre alle già citate Gas Pollino, grazie al volere del presidente Antonio Viceconte e Pollino Gestione Impianti, presieduta da Vincenzo Esposito, l’Ottica Di Lernia per la vicinanza umana e imprenditoriale alla manifestazione dei fratelli Rossella, Raffaele e Paola Tafuri) e con il supporto logistico di Alia Jazz Hotel, Osteria La Torre Infame e Ristorante l’Antico Torchio (grazie al riconoscimento dell’importante funzione culturale svolta sul territorio dal del PJF da parte, rispettivamente, di Pinuccio Alia, Nicola Mazzuca e Raffaele Giudicissi), venerdì 9 settembre in un’altra splendida location cittadina, le Tenute Ferrocinto, si terrà la tappa conclusiva dell’evento “Women, Jazz & Wine”, che da ieri (28 agosto) al 9 settembre vedrà di scena cinque grandi interpreti (Sarah Jane Olog, Elisa Brown, Joyce Youille, Nicky Nicolai e Martha High) protagoniste in alcune delle più belle cantine del territorio cosentino all’ora del tramonto.