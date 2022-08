Castrovillari, lo yoga irrompe in città

Per sostenere di più la salute del cittadino, in qualsiasi età, con un lavoro a più mani che si occupa, con consapevolezza, del suo benessere e che non può che essere raggiunto con una educazione nel “Guardarsi”.

“Castrovillari/Città Festival” accoglie il 26 agosto, nel Chiostro del Protoconvento francescano, a partire dalle ore 18, una full immersion sulla disciplina olistica dello Yoga, certo dell’assunto “Mens sana in corpore sano”: sempre più una vera e propria necessità di questo Tempo che non poteva che essere esaltata nella manifestazione dedicata, organizzata dall’Associazione Culturale MAC per aiutare ciascuno, con un nuovo progetto dedicato , a ritrovare l’energia interiore e un completo benessere psicofisico che può avvenire solo con l’adesione a questa pratica.

Tutto ciò viene offerto per dimostrare la bellezza e i benefici che questa disciplina consegna e che il metodo Yogamati “Ben-Essere” MAC (prossimamente in esecuzione a Castrovillari o presso enti) dell’insegnante Maria Antonietta Crescente, direttrice dell’Associazione, propone in un approccio nuovo affinché ognuno possa immergersi nel mondo delle bio-discipline che contribuisce a mantenerne l’equilibrio psicofisico come sperimentato- riferisce lei stessa- già il 9 maggio a Cosenza, in un laboratorio, con gli ammalati del reparto di oncologia.

Lo yoga del presente e del futuro a servizio, insomma, delle varie necessità e patologie verrà presentato da professionisti del settore in una conferenza per dare soluzioni pratiche, nuove idee e mettere in evidenza i vantaggi che il fisico e la mente ne possono trarre.

Il progetto, che verrà presentato venerdì, avvia di fatto un’esperienza itinerante dell’azione formativa, di crescita e di inclusione. Prende il posto dello Yoga Festival in Calabria, pietra miliare dell’Associazione MAC costituita quattro anni fa.

Accompagneranno ed introdurranno questo “battesimo” Luigi Troccoli, giornalista, già ispettore scolastico nonché dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, che lo modererà, oltre al Sindaco, Domenico Lo Polito, che ne sottolineerà le ragioni.

La tavola rotonda invece vedrà alternarsi i contributi : di Serafino Conforti (Specialista in Oncologia, responsabile dell’Unità Semplice presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza) che interverrà sul tema “I benefici dello yoga come trattamenti non convenzionali nell’ammalato oncologico”; di Giuseppe Varcasia (Direttore facente funzioni della UOC di Medicina interna e responsabile della UOS di Reumatologia del PO di Castrovillari) che tratterà “Lo yoga come cura ufficiale e rivoluzione culturale; di Amalia Di Mare (Dirigente Psicologia – Psicoterapia ASP Cosenza) che affronterà come “Riequilibrare con la Danza e lo Yoga le frequenze e le vibrazioni che viviamo quotidianamente per ritrovare il potere espressivo del corpo, della mente e dell’anima”; di Anna Liporace (Dirigente scolastico c/o Istituto Superiore “Erodoto di Thurlii” e Istituto Comprensivo “Lanza – Milani” di Cassano Ionio) che punterà l’attenzione sulla Comunità educante verso la disciplina dello Yoga come strumento di superamento delle problematiche sociali, sviluppo dei valori e potenziamento delle qualità e delle relazioni”; e di Gianfranco Maletta (Dirigente scolastico I.O. Polo Arbresh di Lungro) che interverrà sulla “Educazione emotiva nella scuola autonoma con personalità giuridica.”

Interverrà per l’occasione anche il Team Progettuale con l’ideatrice e coordinatrice del progetto per illustrare come è nata l’idea, in cosa consiste il metodo ed a chi è rivolto e

dove farlo fruire; a seguire Tommaso Sibillio (Medico Chirurgo, specialista in reumatologia ed esperto in medicina olistica, praticante yoga) tratterrà il tema: “Prevenire e sostenere la salute personale e collettiva”; Serena Oliveto (Biologa e Nutrizionista) informerà , invece, sullo “Scopo e gli effetti del progetto YOGAMATI per un benessere a 360°”, mentre Cristina Perrone (Psicologa ed Arte terapeuta ad orientamento psicofisiologico) spiegherà come “lo Yoga è un valido aiuto nell’affrontare i disturbi specifici dell’ apprendimento”; infine Grazia Ciappetta (direttrice dello studio Danza di Cassano all’Jonio) punterà illustrerà il ruolo che hanno Yoga e danza nella libertà espressiva”.

Sicuramente un momento di grande riflessione, tra esperienze, proposte e testimonianze, sul significato più profondo di bene comune dove l’altro è sempre un valore per quello che è e per come la dignità lo connota; qui’ verranno presentate, volutamente, storie a portata di tutti per affermare fondamenti di vita personale e sociale che non possono attendere.