Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci premiate al “Cetraro summer fest”

Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci sono i primi personaggi famosi che saranno premiati nel corso del talk-show “Vela d’argento 2022”. La settima edizione della kermesse, evento clou dell’estate nell’ambito del “Cetraro summer fest”, si terrà il 25 agosto nella suggestiva Piazza del Popolo a Cetraro paese alle 21:30.

«La Vela d’argento non è un semplice spettacolo di una sera – spiega il patron e conduttore della manifestazione nonché direttore artistico del Cetraro summer fest, Francesco Occhiuzzi – ma un vero e proprio evento molto attuale che per noi rappresenta il fiore all’occhiello dell’estate. Proprio come un tempo era Moda mare che, dopo venti edizioni, per il momento è andata in pensione. Bisognerebbe ricostruirla o rifondarla. Vela d’Argento, invece, è una realtà molto interessante e attuale. Un talk show vero e proprio fatto di momenti di spettacolo ma, soprattutto, di momenti di cultura – sottolinea Occhiuzzi – In questa edizione saranno premiate Anna Tatangelo per la musica leggera ed Elisabetta Gregoraci, come personaggio televisivo dell’anno. Anna Tatangelo è stata anche ospite a Moda Mare nel 2002 e nel 2011. Gli altri premi saranno assegnati ad altri personaggi che si sono contraddistinti nel settore del giornalismo, politica, medicina televisione, editoria, start-up, spettacolo, musica leggera e nel nuovo ambito restaurant award. Nei prossimi giorni sveleremo i loro nomi».

Il premio Vela d’Argento è nato come costola della nota manifestazione Moda Mare che per venti lunghi anni si è contraddistinta come l’evento più glamour non solo dell’estate cetrarese, ma dell’intera regione. Nel corso degli anni la Vela d’argento ha acquisito una sua personalità diventando un appuntamento fisso sempre più importante e atteso.

La prima edizione della “Vela d’argento” si è tenuta nel 2015 riscuotendo subito un grande successo di pubblico. La formula ideata era quella di racchiudere un mix di talk show, glamour e cultura con la partecipazione di personalità che si sono distinte in vari ambiti a livello nazionale e internazionale. La finalità del premio è quello di valorizzare non solo le eccellenze della Calabria, ma anche quelle del panorama nazionale.

La location sarà il suggestivo centro storico con il palco allestito intorno alla fontana del Nettuno, monumento storico e simbolo della città di Cetraro. Nelle passate edizioni sono stati premiati con la Vela d’Argento personaggi famosi come: Roby Facchinetti, Marco Masini, Biagio Izzo, Bianca Atzei, Amedeo Minghi e Giancarlo Giannini. La regia televisiva dell’evento, come sempre, è affidata a Fabrizio Avolio.

Il premio Vela d’argento ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cetraro guidata dal Sindaco Ermanno Cennamo e dalla regione Calabria, Assessorato al Turismo che fa capo all’assessore Fausto Orsomarso. Appuntamento, quindi, a Cetraro in Piazza del Popolo il 25 agosto alle ore 21:30.