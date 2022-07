Gulìa Urbana: si è conclusa la tappa di Domanico, nel segno di Mike Porco, il padre putativo di Bob Dylan, con un’opera realizzata da Attorrep

Si è conclusa brillantemente a Domanico la nuova tappa di Gulìa Urbana, il progetto itinerante di street art curato dall’associazione Rublanum. L’artista Attorrep ha realizzato un’imponente opera raffigurante Mike Porco e Bob Dylan. Mike Porco che partì proprio da Domanico, dove era cresciuto, verso gli Stati Uniti nella prima metà del ‘900 e proprio a New York fondò uno dei locali musicali più importanti al mondo il Gerde’s Folk City, qui scoprì e aiutò le carriere di innumerevoli musicisti tra cui Jimi Hendrix, Janis Joplin, Simon & Garfunkel ma soprattutto divenne il deus ex machina della carriera di Bob Dylan, non a caso lo stesso, in diverse occasioni, definì Mike come suo padre, avendolo accolto tra le sue braccia quando era poco più che un adolescente.

Questa operazione riscatta finalmente la storia di Mike Porco, che fine a qualche tempo fa veniva raccontata quasi come una leggenda. La popolazione di Domanico ha accolto con entusiasmo il murale di Attorrep, e l’opera ha stimolato la curiosità di quanti ancora non conoscevano il personaggio.

Un’operazione che incontra a pieno lo spirito del progetto Gulìa Urbana, rassegna itinerante dedicata alla street art che coinvolge tutto il territorio della Calabria. Ideata e sviluppata dal collettivo Rublanum, Gulìa Urbana ha portato nel corso degli anni numerosi artisti italiani e internazionali a lavorare su opere murali che hanno arricchito il paesaggio e ampliato gli orizzonti di linguaggio di piccoli centri e borghi della provincia calabrese.

Recuperare aree poco valorizzate, offrire nuovi spunti di riflessione, squarciare il velo verso immaginari altri, anche geograficamente distanti dai luoghi in cui si opera, e promuovere le arti contemporanee, questi i principali obiettivi del progetto Gulìa Urbana, che arrivato al decimo anno di attività continua la sua opera di rifunzionalizzazione e rigenerazione all’interno del tessuto vivo della provincia calabrese. In vista del decennale il collettivo ha deciso di lanciare il progetto “Protocollo Rublanum X”.