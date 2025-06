“Il benessere degli studenti: dalla scuola all’università”: domani incontro all’Università di Catanzaro

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’Università Magna Graecia nell’ambito del progetto “PRO-BEN”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con l’ obiettivo di promuovere il benessere psicofisico, prevenire il disagio psicologico ed emotivo e contrastare le dipendenze patologiche tra gli studenti universitari. “Il benessere degli studenti: dalla scuola all’università” è il titolo del prossimo evento in programma domani, lunedì 30 giugno, alle ore 11:30 nell’aula Magna C dell’Ateneo di Catanzaro (edificio delle Bioscienze). Il tema è di fondamentale importanza nel panorama educativo contemporaneo e sarà oggetto di una riflessione condivisa utile per affrontare le sfide legate alla necessità di garantire il benessere psicologico durante il percorso educativo, dalla scuola all’università.

L’Ateneo di Catanzaro, attraverso il proprio Centro Interdipartimentale di Psicologia (CISP), ha partecipato, insieme ad altre università italiane, al progetto “PRO-BENE-COMUNE”, finanziato dal Mur nell’ambito dell’Avviso n.1159/2023. Il progetto, di cui è capofila l’Università della Calabria (referente è la professoressa Angela Costabile), promuove il benessere psicofisico della comunità accademica rispondendo alla crescente esigenza di un cambiamento negli stili di vita universitari. L’iniziativa integra ricerca e progettazione di soluzioni innovative, migliorando i servizi esistenti e favorendo inclusione e partecipazione sociale.