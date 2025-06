Una scultura del maestro Luigi Verrino e un assaggio di concerto per pianoforte della georgiana Nina Zhghenti hanno deliziato ospiti e operatori dei Centri diurni per persone con disabilità di Fondazione Città Solidale di Catanzaro

Lo scultore Luigi Verrino ha mantenuto la sua promessa, com’è sempre nel suo stile, ed è tornato a fare visita ai ragazzi dei Centri diurni per persone con disabilità di Fondazione Città Solidale ETS, a consegnare l’opera d’arte iniziata nell’incontro precedente. E non si è limitato a donare la scultura ma, ancora una volta, ha voluto offrire un altro bellissimo indimenticabile momento agli ospiti presenti e agli operatori. Al Centro è arrivato infatti in compagnia di una grande professionista, di nazionalità georgiana, Nina Zhghenti, che ha allietato la platea con un concerto a suon di pianoforte creando un’atmosfera dolce e di spessore.

“Evviva la solidarietà, quella vera!”, ha commentato la responsabile Dottoressa Annarita Tolomeo. Momenti da ricordare, quindi, al Centro diurno per persone con disabilità di Fondazione Città Solidale – Ente del Terzo Settore, ubicato a Catanzaro, in via Tommaso Campanella, con l’attività laboratoriale manuale coadiuvata del noto artista Luigi Verrino, scultore e pittore catanzarese, che ha voluto a titolo totalmente gratuito offrire un’opportunità agli ospiti del servizio. Lo scultore ha saputo coinvolgere, a più livelli, i giovani apprendisti facendoli sentire protagonisti della realizzazione di una bellissima opera d’arte, che lo stesso Verrino infine ha voluto omaggiare.