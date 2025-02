Catanzaro: domani in biblioteca De Nobili la presentazione del libro “Il cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799” di Giuseppe Caridi

Nell’ambito della rassegna “Parole, voci e suoni di Calabria”, la Biblioteca Comunale Filippo De Nobili di Catanzaro ospiterà la presentazione del libro “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799” di Giuseppe Caridi. L’evento si terrà il prossimo 20 febbraio 2025 alle ore 17.00.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Michele Marullo, Direttore della Biblioteca De Nobili, e Donatella Monteverdi, Assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro. A seguire, l’autore dialogherà con Alfredo Focà, rappresentante della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, offrendo un approfondimento sulla figura del Cardinale Fabrizio Ruffo e il suo ruolo nelle vicende storiche del 1799.

Giuseppe Caridi, autore dell’opera, sarà presente per illustrare i contenuti del volume e interagire con il pubblico. Il libro, edito da Rubbettino, analizza in maniera dettagliata la straordinaria impresa del Cardinale Ruffo, che con l’Armata della Santa Fede contribuì al ripristino del potere borbonico nel Regno di Napoli.

L’iniziativa, promossa dal Patto per la lettura Catanzaro in collaborazione con il Comune di Catanzaro e la Biblioteca De Nobili, rappresenta un’importante occasione per approfondire un evento interessante della storia del Mezzogiorno d’Italia.