Al via a Girifalco la seconda edizione di Innoweek: una settimana dedicata all’innovazione

Una settimana dedicata all’innovazione: è quella organizzata dall’associazione Reboot, Confindustria Reggio Calabria e NaStartup che si sta svolgendo fino al 14 luglio 2024 al prestigioso Palazzo De Stefani – Ciriaco a Girifalco. Innoweek 2024 è un evento di rilevanza nazionale che riunirà leader del settore, imprenditori, startup, funzionari pubblici, investitori e accademici per affrontare e discutere le ultime tendenze e innovazioni tecnologiche. Il programma dell’evento prevede una serie di conferenze, workshop, panel di discussione, pitch competition e sessioni di networking. Tra i temi principali che verranno trattati durante la settimana vi sono: Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Ecosistemi di innovazione in Italia e all’estero, Intelligenza artificiale, Made in Italy, Università e terza missione, Tecnologie emergenti e Imprenditorialità.

Innoweek 2024 ospita inoltre due eventi di grande rilievo. Durante l’evento sono in programma la quarta edizione di #reteinnovazionesud, un incontro che riunisce i membri delle associazioni impegnate nella promozione dell’innovazione, e la sesta edizione dello SpinUp Award, una competizione per startup e PMI innovative. Per il direttore di Innoweek Angelo Marra l’appuntamento «rappresenta una straordinaria opportunità per connettere menti brillanti e stimolare la creatività e l’innovazione nei diversi ambiti, dalla sua applicazione nella Pubblica Amministrazione per semplificare la vita dei cittadini, alle innovazioni che nascono nelle Università e diventano imprese, dalle associazioni che promuovono l’innovazione dal basso agli imprenditori che innovano nei vari settori. Siamo entusiasti di organizzare questa seconda edizione, soprattutto in Calabria, una regione spesso fuori dai radar dei dibattiti nazionali sull’innovazione».

Annuncio dei Finalisti dello SpinUp Award 2024

L’elenco delle Startup e PMI finaliste dello SpinUp Award, premio destinato ad aziende innovative, giunto alla sua 6° edizione, che si terrà a Girifalco (CZ) in Calabria, dal 12 al 14 luglio 2024, vedrà quest’anno tre macro tematiche:

Per il Made in Italy (agri tech, food tech, travel tech, fashion tech) i team presenteranno le proprie innovazioni il 12 luglio 2024 durante la sessione pomeridiana che inizia ore 17.00:

Natural You srl (www.naturalyou.it)

Regrowth (www.regrowth.it)

Wink (www.wink.codes)

SpatialPort (www.spatial-port.com)

VedoMarket (www.vedomarket.com)

Coveride (www.coverride.com)

Arcibold (www.arcibold.com/it/)

Leviant Design Experience (www.leviant.it)

TRAXIT (www.x.com/Traxit3)

Il 13 luglio 2024, sarà dedicato alle innovazioni nel settore della Longevity e non solo e presenteranno le seguenti aziende:

Labelld (www.labelld.com)

Weaving (www.weaving360.com)

Genogra (www.genogra.com/it/)

FlorenceCare (www.florencecare.eu)

Dom-Ino Labs (www.domoticalowcost.it)

Icarus (www.icarustechnology.it)

Zephorum (www.zephorum.com)

Il 14 luglio 2024 si presenteranno le innovazioni TECH le seguenti startup e PMI:

Brandplane (www.brandplane.co)

BOBIS (www.bobis.it)

MLR (www.mlr.srl)

Blue Innovation (www.blueinnovation.it)