Disegno e Intarsio: due stili si intrecciano in una mostra a Catanzaro

Un progetto espositivo Expressions, nato da un’idea della curatrice dell’associazione Momenti d’arte Antonella Gentile e condivisa tra tecnica ricercata ed introspezione dagli artisti Giovanni Gaetano e Nicola De Luca, con linguaggi artistici diversi.

La mostra aperta a partire dal 19 Novembre, presso la galleria dell’associazione, vede partecipanti due artisti, con due stili e due tecniche diverse, dove a prevalere è la ritrattistica, che si sviluppa attraverso un’unica tematica: l’espressione. Ciascun artista con opere significative, simboliche, si differenzia sia per la tecnica che per i materiali utilizzati, con immagini fortemente espressive che comunicano dolori e stati d’animo. Nicola De Luca, originario di un borgo della provincia vibonese, Torre Ruggero, architetto, docente di disegno e amante della fotografia in bianco e nero, predilige esprimersi nel linguaggio artistico con una produzione grafico-pitorica figurativa, indirizzata quasi esclusivamente alla figura femminile, in particolare ai volti con una intensissima espressività: volti dominati dal pensiero e dall’attesa, immersi in atmosfere di malinconico incanto, che si stagliano sullo sfondo di un notturno continuo con evidenza fotografica. Volti che si concretizzano tramite una minuziosa esattezza compositiva, fondata su quell’incerto confine che divide realtà ed apparenza, sulla corporeità dei sensi e l’impenetrabile mistero in cui sembrano perdersi. Molteplici le mostre nella sua carriera artistica, tra cui la partecipazione alla 54 biennale di Venezia e diversi premi, tra cui il premio Arte Mondadori 2009.

Giovanni Gaetano, catanzarese, si è occupato durante la sua carriera di prodotti editoriali a stampa cartacea e di grafica. Artisticamente si esprime attraverso la tecnica dell’intarsio su legno, un tipo di decorazione che si realizza accostando minuti pezzi di legno di colori diversi: la tecnica dell’intarsio tradizionale fusa ed arricchita dalla tecnica in rilievo 3D, che coniuga passato e futuro con magiche sfumature perfettamente inserite nelle opere d’arte esposte. Ritratti eseguiti con precisione, dove l’espressione dei volti iconici e non, catturano lo spettatore non solo per la precisa riproduzione di alcuni, ma soprattutto per l’espressività di ciascuno: dalla Gioconda a Frida Khalo a donne che nella vita hanno provato dolore assoluto, ma anche figurativi maschili tra religione e saggezza, non trascurando la natura ed il paesaggio.

La mostra sarà fruibile dal lunedi al sabato, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:00, con ingresso gratuito, in Via Genova 14, quartiere Lido e si concluderà a Gennaio 2023.