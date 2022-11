“La condizione della donna in Iran e i diritti violati”: l’associazione di volontariato “Stella del Mare” di Catanzaro organizza due eventi nei giorni 24 e 25 novembre

In occasione del 25 Novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione di Volontariato Centro Ascolto “Stella del Mare” ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Moica Calabria, due eventi dislocati in due punti diversi, nella città di Catanzaro, zona centro e zona periferia, al fine di sensibilizzare la cittadinanza, a questa tematica e concentrare l’attenzione che la violenza va condannata in ogni sua forma. Il connubio dei seguenti momenti è la solidarietà espressa da entrambe le realtà associative, sopra citate, alla condizione della donna in Iran,alla considerazione della matrice della violenza sulle donne elemento comune in tutti gli stati del mondo. La finalità è anche puntare, nel gioco di rete tra le associazioni del Terzo settore e ampliare l’azione di prevenzione e allargare le competenze acquisite .

Giorno 24 Novembre alle ore 17.00 presso il Quartiere Corvo (Catanzaro ) è stata organizzata una fiaccolata, che partirà dal piazzale Palasport “Stefano Gallo” e arriverà al parco con la partecipazione del Comitato di Quartiere “Corviamo” e il gruppo Scout Agesci 10. Al termine, seguirà un dibattito, che aprirà i lavori: l’Avv. Giuseppina Pino Presidente Associazione MOICA Calabria, in seguito ci saranno, i saluti da parte del Dirigente Maurizio Gemelli del Centro Culturale Educazione Permanente UNla Catanzaro, dell’Avv. Antonio Arnò, Presidente AIGA Catanzaro, Dott.ssa Enza Aloe Socia Moica e CPO di Lamezia Terme, della Dott.ssa Isolina Mantelli Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, i saluti delle autorità civili e religiose presenti.

Interveranno la Dott.ssa Stefania Mandaliti Presidente dell’Associazione di Volontariato “Centro Ascolto Stella del Mare”, Avv. Laura Gualtieri Presidente “Fidapa Sezione Catanzaro”, Avv. Prof.ssa Elena Morano Cinque Docente Umg Consigliera di Parità Provincia di Catanzaro, l’Avv. Donatella Souri Presidente Cpo Provincia di Catanzaro e concluderà l’avvocato Amalia Garzaniti Segretaria Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Il seguente appuntamento è patrocinato da diverse associazioni: Centro Culturale Educazione Permanente UNla Catanzaro, “Fidapa Sezione Catanzaro”, Associazione MOICA Gruppo Regione Calabria, l’Associazione di Volontariato Centro Ascolto Stella del Mare, Gruppo Scout Agesci, Comitato di Quartiere “Corviamo”. Il seguente avvenimento è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Altro momento di formazione e di riflessione è stato programmato nel pomeriggio di giorno 25 novembre a Catanzaro presso il Benny Hotel il seminario gratuito dal titolo “I diritti violati della Donna”. L’incontro si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Nazionale Antimafia “In movimento per la legalità”. Per il Presidente dell’Associazione “Stella di Mare” Stefania Mandaliti- la donna , persona predominante nella nostra società, è il fulcro della famiglia, in ambito lavorativo e sociale”. “La finalità di questo momento di formazione, prosegue Mandaliti, è sottolineare la capacità di ricchezza emotiva che la donna possiede, andando ad effettuare attraverso un gioco di rete e di collaborazione tra diverse realtà associative un’azione di prevenzione contro ogni forma di soprusi. Mandaliti infine, ritiene che “ è necessario combattere la cultura maschilista, che predomina da tempo nelle mentalità di tutti e di affermare con forza che la donna bisogna amarla e sostenerla in ogni sua iniziativa.” Dopo i saluti della stessa Mandaliti e di Nino Randisi, presidente dell’Associazione “In Movimento della Legalità”,giornalista, scrittore, Segretario Nazionale Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani (SAGI). Presidente Ass. Naz.le Antimafia “In movimento per la Legalità”.

Interverranno i formatori: la Dott.ssa Stefania Mandaliti sul tema “L’ascolto maieutico e il processo di autostima”, la Dott.ssa Maria De Fazio sul tema “ La donna attraverso la religione : Dall’Inquisizione alla Sharia”, Avv. Giusi Pino su “Il diritto a fianco delle donne; diversità di tutele e condizioni di vita tra le donne italiane e quelle iraniane” e Dott. Michele Varcasia su “Approfondimenti e criticità del Codice Rosso”.

I lavori del seminario che avranno inizio alle ore 16 saranno coordinati dalla giornalista Stefania Abbruzzo.

Per informazioni sul seguente corso e per prenotare l’attestato di partecipazione occorre contattare il numero della segreteria organizzativa 339/3715940 oppure inviare richiesta sulll’indirizzo di posta elettronica segreteriastellamare@libero.it o presidentestellamare@.com e versare il contributo di 5,00 Euro sul conto dell’Associazione.