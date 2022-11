Catanzaro: trasferimento sede ufficio tributi in via di completamento

Palazzo De Nobili informa che sono in via di completamento le operazioni di trasferimento dell’Ufficio Tributi nella nuova sede sita in Via Argento, n. 3 – palazzo “Scacco Matto”. Per limitare i disagi agli utenti, e nelle more della rimodulazione degli orari di apertura al pubblico, si ribadisce che per eventuali richieste o necessità di assistenza è preferibile inviare una mail agli indirizzi acqamm@comune.catanzaro.it (ufficio acquedotto amministrativo), tributi.ici@comune.catanzaro.it (ufficio Ici-Imu), tassarifiuti@comune.catanzaro.it (ufficio Tari), canonetosap@comune.catanzaro.it (Ufficio Canone occupazione suolo e canone mercati). L’indirizzo unico di posta certificata è uff.tributi@certificata.comune.catanzaro.it.