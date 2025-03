Lo Speed Down in Calabria e Sicilia

Lo Speed Down del Centro Sportivo Italiano (CSI) è una disciplina sportiva che consiste nel percorrere in velocità percorsi in discesa con mezzi privi di motore, utilizzando, quindi la sola forza gravitazionale, che sta guadagnando sempre più popolarità in Calabria e Sicilia: caratterizzate da un’atmosfera di competizione e abilità e attirano appassionati di tutte le età.La collaborazione tra il CSI e la Speed Down Italia (S.D.I.) ha ulteriormente rafforzato questa disciplina sportiva nelle regioni del sud. SDI, grazie alla sua esperienza di oltre 40 anni nella gestione e organizzazione di eventi di speeddown, ha portato nuove idee contribuendo a migliorare la qualità delle gare e cercando di attirare un pubblico sempre più vasto.In Calabria e Sicilia, il CSI e la SDI organizzano eventi di Speed Down, che non solo promuovono l’attività fisica, ma anche la socializzazione e il divertimento. In Sicilia ci avvaliamo della preziosa collaborazione della ASD GIARRE CORSE e in Calabria della ASD NUOVO FUTURO; le riflessioni e gli incontri collaborativi sono iniziati a fine 2024, riscontrando affinità che ci hanno permesso di connetterci su più livelli come quello emotivo, mentale e pratico.Le gare si svolgono su percorsi selezionati con cura, che offrono sfide tecniche e panorami mozzafiato realizzate con passione ed ottima organizzazioneIl successo dello speeddown in queste regioni è dovuto anche al supporto delle comunità locali e delle amministrazioni, che vedono in questo sport un’opportunità per promuovere il turismo, la collaborazione tra le associazioni locali; il Centro Sportivo Italiano e S.D.I. rappresentano un esempio perfetto di come questa disciplina sportiva possa unire le persone, promuovere e valorizzare le bellezze del territorio. Nel 2025 partirà il Campionato Interregionale di Sicilia e Calabria, in cui si annoverano percorsi veramente adrenalinici, e di cui alcune gare saranno valide come qualificazione al Campionato Nazionale CSI, che dopo lo strepitoso successo del 2024 in cui si è finalmente realizzato il primo Campionato Nazionale ufficiale, replica nel 2025 presentando quattro tappe su percorsi tecnici e velocissimi, che metteranno a dura prova le capacità di guida degli atleti.Tutti gli appuntamenti del Campionato Interregionale Sicilia e Calabria, avranno validità per potersi qualificare alla finale InterRegionale S.D.I. che si svolgerà a Penne, in Abruzzo: una finale che vedrà sfidarsi i migliori piloti di tutto il mondo dello speed down nazionale.Lo Speed Down è una disciplina che, a volte, fa dubitare delle proprie capacità di guida, come è successo a piloti titolati che, per loro stessa ammissione, hanno dovuto comprendere che in queste discese l’accelleratore è proprio il freno. Traiettorie millimetriche, staccate al limite, assetti gara studiati nel minimo dettaglio e la lotta inesorabile contro l’unico grande avversario: il cronometro.Se non avete ancora assistito ad una gara di Speed Down, vi consigliamo vivamente di farlo: è un’esperienza emozionante e coinvolgente che non dimenticherete facilmente, soprattutto se quello che vi fa battere il cuore è l’adrenalina della velocità e della guida.Per ulteriori informazioni sugli eventi di Speed Down del CSI e della SDI, potete visitare i siti ufficialiwww.speeddownitalia.it e del Centro Sportivo Italiano, mentre per le gare nel territorio non esitate a contattare GIARRE CORSE e NUOVO FUTURO.