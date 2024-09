Futsal, la Pirossigeno Cosenza si presenta ai tifosi: la nuova rosa a Villa Rendano

La Pirossigeno Cosenza si presenterà giovedì 19 settembre a tifosi, sponsor e istituzioni, con inizio alle ore 19:00 nella prestigiosa location di Villa Rendano, nel cuore del centro storico di Cosenza.

Nel corso dell’evento, che verrà trasmesso in diretta Facebook sul profilo ufficiale del club, verranno svelati gli assetti societari, lo staff tecnico e l’organico della squadra per la stagione 2024/2025, la seconda consecutiva nella Serie A di futsal.

Sarà l’occasione per vedere e conoscere vecchi e nuovi lupi e inoltre per presentare al pubblico lodevoli iniziative benefiche come We Play For You e la nascita del progetto Pirossigeno Changing Future.